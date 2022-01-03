AB bayrağı Fransa’da bile istenmiyor: Le Pen bastırdı Macron indirdi

Fransa, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığına ülke içinde yaşanan bayrak krizi ile başladı. 10 Nisan’da kritik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı ülkede, aşırı sağ siyasi partilerin gücü artarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ırkçı ve ayrımcı siyasete verdiği tavizler nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Son olarak, dönem başkanlığının Fransa’ya geçmesinin sembolü olarak Paris’in göbeğindeki Zafer Takı’na asılan AB bayrağı, aradan yalnızca saatler geçmesinin ardından apar topar indirilmek zorunda kaldı.

Macron-Le Pen

ULUSAL KİMLİĞE AÇIK SALDIRI

2022’nin ilk saatlerinde Zafer Takı’na asılan AB bayrağıMacron’un Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en büyük rakibi, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen tarafından cumartesi günü hedef alındı. Le Pen gelişmeden Macron’u sorumlu tutarken, yaptığı açıklamada, “Fransız bayrağı olmadan, askeri zaferlerimizin simgesi Zafer Takı’nın AB renkleriyle döşenmesi ulusal kimliğimize yapılan açık bir saldırıdır” tepkisini gösterdi.

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JET HIZIYLA İNDİRİLDİ

Le Pen’in Macron’u hedef alan açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden, AB bayrağının, Zafer Takı’ndan pazar günü sabah saatlerinde kaldırıldığı ortaya çıktı.

Fransız medyasındaki haberlere göre, Fransız hükümet yetkilileri daha önce AB bayrağının birkaç gün boyunda Zafer Takı’nda asılı kalacağını belirtmesine rağmen, Elize Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Bayrak bir gece sonra planlandığı gibi kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.

VATANSEVERLERİN BÜYÜK ZAFERİ

AB bayrağının pazar günü şafak vakti kaldırıldığının ortaya çıkmasıyla, gelişmeyi, “Vatanseverlerin büyük zaferi” diye yorumlayan Marine Le Pen, “Cumhuriyetin ve Fransa aşıklarının büyük tepkisi, Emmanuel Macron’a geri adım attırdı” açıklamasını yaptı. Macron’un altı aylık AB dönem başkanlığında “stratejik özerklik” planını öne çıkarması bekleniyordu. Ancak yeni yılın ilk günü ülkesinde karşılaştığı tepki, plan konusunda soru işaretine sebep oldu.

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