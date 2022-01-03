Dünya AB bayrağı Fransada bile istenmiyor Le Pen bastırdı Macron indirdi
AVRUPA

AB bayrağı Fransa’da bile istenmiyor: Le Pen bastırdı Macron indirdi

AB bayrağı, AB’nin kurucu ülkesi Fransa’da bile sorun olmaya başladı. Fransa’nın dönem başkanlığını kutlamak için Paris’te Zafer Takı’na asılan AB bayrağı 24 saat geçmeden indirildi. Buna aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in sadece AB bayrağının asılmasını, “ulusal kimliğe saldırı” olarak yorumlayıp Macron’u hedef almasının yol açtığı belirtiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AB bayrağı Fransa’da bile istenmiyor: Le Pen bastırdı Macron indirdi
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Fransa, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığına ülke içinde yaşanan bayrak krizi ile başladı. 10 Nisan’da kritik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı ülkede, aşırı sağ siyasi partilerin gücü artarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ırkçı ve ayrımcı siyasete verdiği tavizler nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Son olarak, dönem başkanlığının Fransa’ya geçmesinin sembolü olarak Paris’in göbeğindeki Zafer Takı’na asılan AB bayrağı, aradan yalnızca saatler geçmesinin ardından apar topar indirilmek zorunda kaldı.

Macron-Le Pen
Macron-Le Pen

ULUSAL KİMLİĞE AÇIK SALDIRI

2022’nin ilk saatlerinde Zafer Takı’na asılan AB bayrağıMacron’un Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en büyük rakibi, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen tarafından cumartesi günü hedef alındı. Le Pen gelişmeden Macron’u sorumlu tutarken, yaptığı açıklamada, “Fransız bayrağı olmadan, askeri zaferlerimizin simgesi Zafer Takı’nın AB renkleriyle döşenmesi ulusal kimliğimize yapılan açık bir saldırıdır” tepkisini gösterdi.

JET HIZIYLA İNDİRİLDİ

Le Pen’in Macron’u hedef alan açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden, AB bayrağının, Zafer Takı’ndan pazar günü sabah saatlerinde kaldırıldığı ortaya çıktı.

Fransız medyasındaki haberlere göre, Fransız hükümet yetkilileri daha önce AB bayrağının birkaç gün boyunda Zafer Takı’nda asılı kalacağını belirtmesine rağmen, Elize Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Bayrak bir gece sonra planlandığı gibi kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.

VATANSEVERLERİN BÜYÜK ZAFERİ

  • AB bayrağının pazar günü şafak vakti kaldırıldığının ortaya çıkmasıyla, gelişmeyi, “Vatanseverlerin büyük zaferi” diye yorumlayan Marine Le Pen, “Cumhuriyetin ve Fransa aşıklarının büyük tepkisi, Emmanuel Macron’a geri adım attırdı” açıklamasını yaptı. Macron’un altı aylık AB dönem başkanlığında “stratejik özerklik” planını öne çıkarması bekleniyordu. Ancak yeni yılın ilk günü ülkesinde karşılaştığı tepki, plan konusunda soru işaretine sebep oldu.

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