AB dışişleri bakanları Batı Şeria'da şiddete başvuran 'Yahudi yerleşimcilere' yönelik yaptırımları görüşecek

"Açıkçası bunun Türkiye ile AB arasındaki gelecekteki ilişkiler için çok iyi bir adım olduğunu düşünüyoruz. Sorunlar halen mevcut ama aynı zamanda Türkiye ile olan ilişkinin, AB için kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Bunun da ötesinde Türkiye, bir aday ülke."