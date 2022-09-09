AB düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını istedi

AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.
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AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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