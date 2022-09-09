Dünya AB düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını istedi
AVRUPA

AB düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını istedi

AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti.

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Haber Merkezi AA
AB düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını istedi
Foto: Arşiv.

AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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