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Dünya
AB Finlandiya'da ilaç stokluyor: 242 milyon avro ödenek ayrıldı
Avrupa Birliği (AB), nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehditler gibi acil durumlarda kullanılmak üzere Finlandiya'da ilaç ve tıbbi cihaz gibi malzemeler depolayacak.
21:54 . 17/01/2023 Salı
AA
AB tehditlere karşı Finlandiya'da ilaç ve tıbbi malzemeler bulunduracak

AB tehditlere karşı Finlandiya'da ilaç ve tıbbi malzemeler bulunduracak

Avrupa Birliği, acil durumlarda kullanılmak üzere Finlandiya'da ilaç ve tıbbi cihaz gibi malzemeler depolamaya hazırlanıyor. AB Komisyonu, bu amaçla AB'nin kuracağı ilk rezerv niteliği taşıyan tesis için 242 milyon avro ödenek ayırdı.

Finlandiya'daki tesiste nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik saldırılara karşı malzemeler, aşılar ve antidotlar, kritik tıbbi teçhizat, cihaz, araç ve gereçler, sahada kullanılacak her türlü malzeme bulundurulacak.

AB'nin finansmanı sadece bunlar için değil, tesiste görev yapacak kişilerin eğitiminde de kullanılacak.

Acil durum olduğunda Finlandiya'daki rezervden AB ülkelerinin yanı sıra AB'nin Sivil Koruma Mekanizmasına katılan ülkeler ile komşu ülkelere yardım gönderilebilecek.




#AB
#finlandiya
#kimyasal
#Nükleer
#Rezerv
#tehdit
1 saat önce
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AB Finlandiya'da ilaç stokluyor: 242 milyon avro ödenek ayrıldı
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