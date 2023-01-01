AB Finlandiya'da ilaç stokluyor: 242 milyon avro ödenek ayrıldı

Davos'a katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO'ya üyelik konusunda değerlendirmelerde bulundu. NATO'nun kendi içerisinde kuralları olduğunu ve ülkelerin bunlara uymadığı sürece üye olamayacağını belirten Marin, "Finlandiya ile ilgili çok büyük bir sorun yok, belki İsveç ile ilgili olabilir." dedi.