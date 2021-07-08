Dünya AB halkı polise güvenmiyor Suçların yüzde doksanı ihbar edilmiyor
AVRUPA

AB halkı polise güvenmiyor: Suçların yüzde doksanı ihbar edilmiyor

Avrupa’da yapılan bir araştırma, polise karşı halkın güvensizliğini gözler önüne serdi. AB Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) raporuna göre, her on nefret suçundan dokuzu polise bildirilmiyor. Rapor, mağdurların suçu bildirmenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşündüğünü ortaya koydu. Avrupa genelinde milyonlarca insan ten rengi, dini, etnik kökeni, cinsiyeti veya engeli nedeniyle şiddet ve tacize maruz kalıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AB halkı polise güvenmiyor: Suçların yüzde doksanı ihbar edilmiyor
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa’da yapılan bir araştırma, polise karşı güvensizliği gözler önüne serdi. Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) yeni bir raporuna göre, her on nefret suçundan dokuzu polise bildirilmiyor. Rapor, birçok mağdurun, suçu bildirmenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşündüğünü, ihbar etmeyi çok zor bulduğunu veya polise güvenmediğini vurguluyor. Avrupa genelinde milyonlarca insan ten rengi, dini, etnik kökeni, cinsiyeti veya engeli nedeniyle şiddet ve tacize maruz kalıyor.

ÜLKELER DOĞRU RAPORLAMIYOR

  • FRA Direktörü Michael O’Flaherty, “AB ülkelerinin herkesin adalete erişimini sağlama görevi var. Ancak çok sayıda nefret suçu mağduru saldırıya uğradığını bildirmiyor ve çok sayıda ülke nefret suçlarını gerektiği gibi kaydetmiyor” şeklinde konuştu. Ankete katılanların yüzde 9’u anketten önceki beş yıl içinde fiziksel şiddet görürken, etnik azınlığa mensup olanlar için şiddete maruz kalma oranı yüzde 22, bir sakatlık ya da sağlık sorunu nedeniyle olağan faaliyetleri ciddi şekilde kısıtlananlar için ise yüzde 17. Öte yandan Almanya ve Fransa gibi etnik farklılıkların yoğun olduğu yerlerde polislerin ırkçı skandallara karışması halkın polislere olan güvenini zayıflatan başlıca etmenlerden.
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