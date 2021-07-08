​AB halkı polise güvenmiyor: Suçların yüzde doksanı ihbar edilmiyor

Avrupa’da yapılan bir araştırma, polise karşı güvensizliği gözler önüne serdi. Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) yeni bir raporuna göre, her on nefret suçundan dokuzu polise bildirilmiyor. Rapor, birçok mağdurun, suçu bildirmenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşündüğünü, ihbar etmeyi çok zor bulduğunu veya polise güvenmediğini vurguluyor. Avrupa genelinde milyonlarca insan ten rengi, dini, etnik kökeni, cinsiyeti veya engeli nedeniyle şiddet ve tacize maruz kalıyor.

ÜLKELER DOĞRU RAPORLAMIYOR