Dünya AB İçişleri Komiseri Johansson Yunanistan Avrupa değerlerini ihlal ediyor
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AB İçişleri Komiseri Johansson: Yunanistan Avrupa değerlerini ihlal ediyor

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunan hükümetine göçmenleri denizden yasa dışı şekilde Türkiye'ye doğru sınır dışı etmesini durdurması için çağrıda bulundu. Johansson, Atina yönetiminin bu şekilde davranarak AB değerlerini ihlal ettiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
AB İçişleri Komiseri Johansson: Yunanistan Avrupa değerlerini ihlal ediyor
Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, BBC'ye yaptığı açıklamada, Yunan hükümetinin, ülke sınırlarına gelen göçmenlerin yasa dışı şekilde sınır dışı edilmesini durdurması gerektiğini söyledi.

"Avrupa değerlerini ihlal ediyor"

Ylva Johansson, denizde ve karada geri itmelere ilişkin çok iyi temellendirilmiş raporların temel Avrupa değerlerinin ihlali olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Geri itmelerin, AB'nin temel değerlerine meydan okuduğunu ve durdurulması gerektiğini vurgulayan Johansson, "Sınırlarımızı korurken değerlerimizi de koruyoruz. Bunlar arasında bir çelişki olamaz" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası yükümlülükler var"

Yunanistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Legal Centre Lesvos'un savunma avukatı Natasha Dailiani de sığınmacılara karşı uluslararası yükümlülüklerin olduğunu ve Yunanistan'ın da bunları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Dailiani, geri itmelerin AB hukukunun da ihlali olduğuna dikkati çekerek, sığınma hakkının AB Temel Haklar Şartı'nda yer aldığını bildirdi.

Yunanistan talebi reddetti

Geri itmeleri yalanlayan ve insanların Avrupa'ya yasa dışı ticaretini durdurduğunu savunan Yunanistan'ın Göç ve Mülteci Bakanlığı, BBC'nin röportaj talebini geri çevirdi.

Sistematik şekilde yapıyorlar

Yasa dışı göç dalgasına karşı mücadele bahanesiyle sınırlarına kulakları sağır edebilecek kapasitedeki elektronik cihazlar konuşlandıran, ülkesine gelen düzensiz göçmenlere karşı şiddet ve "geri itme" yöntemini sistemli şekilde uygulayan Yunanistan, uluslararası hukuk ve AB kurallarını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Deniz yoluyla Türkiye'nin kıyı bölgelerinden Midilli, Sisam ve İstanköy gibi Yunan adalarına geçmeye çalışan sığınmacı botlarını zorla Türkiye'ye geri iten Yunanistan sahil güvenlik güçlerinin uygulamaları, uluslararası medya kuruluşlarının haberleri ve tarafsız sivil toplum kuruluşlarının (STK) raporlarına yansıyor.

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