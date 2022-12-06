Dünya AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında dolaşım ücreti kalkıyor İlk anlaşma imzalandı
AVRUPA

AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında dolaşım ücreti kalkıyor: İlk anlaşma imzalandı

Avrupa Birliği (AB) ile Batı Balkan ülkeleri, söz konusu ülkeler arasında roaming (dolaşım) ücretinin kaldırılmasına yönelik sürecin başlamasının önünü açan anlaşmayı imzaladı.

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Haber Merkezi AA
AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında dolaşım ücreti kalkıyor: İlk anlaşma imzalandı
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi

Avrupa Birliği (AB) ile Batı Balkan ülkeleri arasında roaming (dolaşım) ücretinin kaldırılmasına yönelik sürecin başlamasının önünü açan anlaşma imzalandı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Roaming Anlaşması imza törenine, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı.

Güvenliğin güçlendirilmesi ve birçok konu ele alınacak

AB ile Batı Balkanlar Zirvesi'nde, Ukrayna'ya karşı Rus saldırganlığının sonuçları, dış müdahalelere karşı güvenliğin güçlendirilmesi, göçten kaynaklanan sorunlarla mücadele ile terör ve organize suçlarla mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Zirvedeki oturumların ardından Rama, Michel ve von der Leyen basın toplantısı düzenleyecek.

Güvenlik önlemleri alındı

Zirve kapsamındaki güvenliğin sağlanması adına yüzlerce emniyet gücü görevlendirildiği ve ek önlemler alındığı ifade edildi.

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