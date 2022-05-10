AB işgalci İsrail'in yıkım tahliye ve yerleşimleri genişletme planlarını kınayarak durdurma çağrısında bulundu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin geçen hafta Mesafir Yatta bölgesindeki tahliye davaları hakkında karar verdiği, buna göre 1200'den fazla Filistinlinin zorla tahliyesi ve evlerinin yıkılması tehlikesi bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yerleşimlerin genişletilmesi, yıkımlar ve tahliyeler uluslararası hukuka göre yasa dışıdır. AB bu tür olası planları kınamakta ve uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukundaki yükümlülükleri gereği İsrail'e yıkımlarla tahliyeleri durdurma çağrısında bulunmaktadır." ifadesi yer aldı.

AB, İsrail'in uyguladığı yıkımlar ve tahliyelerin iki devletli çözümü tehdit ettiğini ve zaten yüksek olan gerginliği artırdığını vurguladı.

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İsrail ordusu 2000'de "askeri alan" olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilerin yaşadığı El-Halil kırsalındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan 8 köyün tahliyesi için dava açmıştı. İsrail, bu bölgelerin 1980'den bu yana kullanım dışı olduğunu iddia ederek bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini talep ederken, Filistinliler bu iddiaları yalanlıyor.

El-Halil'in güneyinde yer alan bu köylerin bulunduğu bölge Filistinliler tarafından "Mesafir Yatta" olarak isimlendirilirken İsrail buraya "Cebel el-Halil" diyor.

"Mesafir Yatta", Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılan Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yer alıyor. İsrail, bu bölgede Filistinlilerin inşa faaliyetlerini engelliyor.

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