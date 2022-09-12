AB Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, 9-11 Eylül'de, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile Sivastopol'da bölgesel ve yerel seçimlerin yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "AB, Kırım yarımadasındaki seçimleri ve bunların sonuçlarını tanımamaktadır. AB, uluslararası hukukun ihlali olan Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını tanımamaktadır. Kırım Ukrayna'dır." ifadesi yer aldı.

Kırım yarımadasındaki seçimlerde galip gelen kişilerin Kırım veya Sivastopol halkını temsil etme meşruiyeti taşımadığı vurgulanan açıklamada, Rusya'ya bir kez daha Ukrayna topraklarını terk etme çağrısı yapıldı.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti.

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