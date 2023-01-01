AB Komisyonu Başkan Leyen: Yardım paketinin 3 milyar euroluk kısmı Ukrayna'ya gönderildi

İsviçre’nin Davos kasabasında dün başlayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen WEF’te yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı’na değinerek, Ukraynalıların cesaretine övgüde bulundu. Von der leyen, “Rus işgaline karşı direndiniz ve her şeye rağmen saldırganı geri püskürttünüz. Rusya’nın sivillere yönelik amansız saldırıları veya acımasız kış bile kararlılığınızı sarsmadı. Ülkeniz tüm Avrupa’ya ilham verdi. Sizi temin ederim ki Avrupa her zaman yanınızda olacaktır” dedi.

3 milyon euroluk yardım gönderildi

Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya gün geçtikçe daha kritik silahlar sağladığını belirten von der Leyen, Avrupa’nın yaklaşık 4 milyon Ukraynalı mülteciyi ağırladığına dikkat çekti. Von der Leyen, Ukrayna’ya bu yıl verilecek olan 18 milyar euroluk finansal yardım paketinin 3 milyar euroluk ilk kısmının gönderildiğini açıklayarak, “Bu, Ukrayna’nın mali istikrarını destekleyecek, maaşların ve emekli maaşların ödenmesine yardımcı olacak. Hastanelerin, okulların ve barınma hizmetlerinin devam etmesini sağlayacak” dedi.Avrupa’nın on yıllardır Rus gazına ve petrolüne büyük ölçüde bağımlı olduğunu hatırlatan von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın enerji piyasasında arz daralmalarına, fiyat artışlarına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in piyasayı manipüle etmesine olanak sağladığını aktardı. “Avrupa’da doğal gaz fiyatları bu ay yüzde 80 oranında düştü”

Avrupa’nın bir yıldan az bir sürede Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azalttığını aktaran von der Leyen, “Ağustos-Kasım döneminde depolarımızı doldurduk ve talebi yüzde 20’den fazla azalttık. Toplu çabayla, benzin fiyatlarını herkesin beklediğinden daha hızlı düşürdük. Ağustos ayındaki zirvesinden bu yana, Avrupa’da doğal gaz fiyatları bu ay yüzde 80 oranında düştü. Bu, Ukrayna savaşı öncesi seviyelerin altında. Avrupa, kolektif iradesinin gücünü bir kez daha göstermiş oldu” dedi.

Avrupa, nadir toprak elementleri konusunda yüzde 98 Çin’e bağımlı

Rüzgar enerjisi sistemleri, hidrojen depolama veya piller gibi kilit teknolojilerin üretimi için hayati önem taşıyan nadir toprak elementleri konusunda Avrupa’nın yüzde 98 oranında Çin’e bağımlı durumda olduğuna dikkat çeken von der Leyen, “Bu nedenle, Avrupa’da hammaddelerin rafine edilmesini, işlenmesini ve geri dönüştürülmesini geliştirmemiz gerekiyor. Buna paralel olarak, mevcut tekelin üstesinden gelmek için kaynak bulma konusunda işbirliği yapmak için ticari ortaklarımızla birlikte çalışacağız” dedi.







