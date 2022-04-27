AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rusya'nın ruble ödeme talebi sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu belirtti.

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