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Dünya AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Rusyanın ruble ödeme talebi sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar
AVRUPA

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rusya'nın ruble ödeme talebi sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rusyanın ruble ödeme talebi sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi

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