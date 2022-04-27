AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rusya'nın ruble ödeme talebi sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi
Ayrıntılar geliyor...
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