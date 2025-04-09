Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
AB Komisyonu genetiği değiştirilmiş mısıra onay verdi

AB Komisyonu genetiği değiştirilmiş mısıra onay verdi

16:129/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Açıklamada, mısır türlerine verilen izinlerin 10 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.
Açıklamada, mısır türlerine verilen izinlerin 10 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, genetiği değiştirilmiş mısırın gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmasına izin verdi.

AB Komisyonu, genetiği değiştirilmiş 3 mısır mahsulünün geleneksel muadilleri kadar güvenli bulunduğunu, bunlara gıda ve hayvan yemi olarak kullanım izni verildiğini açıkladı. Açıklamada, Komisyonun izin kararları ile genetiği değiştirilmiş mısır türlerinin yalnızca gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ithal edilebileceği, bunların AB'de yetiştirilmesine ise izin verilmediği ifade edildi. Onaylanan mısır türlerinin, insan ve hayvan sağlığı ile çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlayan kapsamlı ve sıkı bir değerlendirme prosedüründen geçtiği vurgulanan açıklamada, mısır türlerine verilen izinlerin 10 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.



#AB
#Avrupa
#genetiği değiştirilmiş
#Mısır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Göller Yöresi nedir hangi illeri kapsıyor?