AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını teklif etti.
AB'nin enerji krizine karşı tedbir alma çalışmaları
Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını süresiz kesmesinin ardından AB üyesi ülkelerin enerji bakanları geçen hafta Brüksel'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti.
Toplantı bitiminde, AB ülkeleri, AB Komisyonuna, hızla düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeren yasal düzenleme teklifleri hazırlama görevini vermişti.
Bu tekliflerin detaylarının bugün açıklanmasının ardından üye ülkeler atılacak adımlara ilişkin ortak tutum belirlemek üzere müzakereler yapacak.