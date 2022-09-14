AB Komisyonu zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını teklif etti AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını teklif etti AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını, yoğun saatlerde ise tüketimin yüzde 5 düşürülmesini teklif etti.

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