Dünya AB Komisyonu zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını teklif etti
AVRUPA

AB Komisyonu zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını teklif etti

AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını teklif etti AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını, yoğun saatlerde ise tüketimin yüzde 5 düşürülmesini teklif etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AB Komisyonu zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını teklif etti
Arşiv

AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını teklif etti.

AB'nin enerji krizine karşı tedbir alma çalışmaları

Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını süresiz kesmesinin ardından AB üyesi ülkelerin enerji bakanları geçen hafta Brüksel'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti.

Avrupa krize çare arıyor: Enerjide tavan fiyat uygulamasını tartışıyorlar
DÜNYA
Avrupa krize çare arıyor: Enerjide tavan fiyat uygulamasını tartışıyorlar

Toplantı bitiminde, AB ülkeleri, AB Komisyonuna, hızla düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeren yasal düzenleme teklifleri hazırlama görevini vermişti.

Bu tekliflerin detaylarının bugün açıklanmasının ardından üye ülkeler atılacak adımlara ilişkin ortak tutum belirlemek üzere müzakereler yapacak.

Avrupa’nın enerji modeli Türkiye
EKONOMİ
Avrupa’nın enerji modeli Türkiye

Avrupa'yı kriz vurdu: Eyfel Kulesi’nin ışıkları enerji tasarrufu için erken kapatılacak
DÜNYA
Avrupa'yı kriz vurdu: Eyfel Kulesi’nin ışıkları enerji tasarrufu için erken kapatılacak
Her bir saldırıya cevap vereceğiz!

'Her bir saldırıya cevap vereceğiz!'

​Azerbaycan Bakanlık Sözcüsü Eyvazov konuştu
Dünya rezervinin tamamı Türkiyede

Dünya rezervinin tamamı Türkiye'de

Yüzde 30 daha fazla verim sağlıyor.
105 yeni yurtbinası açılıyor

105 yeni yurt
binası açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Özel halk otobüsü esnafından İBB'ye büyük tepki

Bakan Varank'tan heyecanlandıran açıklama.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki.

​İki bakan yan yana

​Her şeyi anlattı

Hakkari'de kayalar arasında keşfedildi.

​30 yıl önce hazırlandı: Nedeni kraliyet tarihine dayanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.