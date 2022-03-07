Dünya AB Konseyi Başkanı Michel Ukraynanın AB üyeliği başvurusu gelecek günlerde ele alınacak
AVRUPA

AB Konseyi Başkanı Michel: Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusu gelecek günlerde ele alınacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
AB Konseyi Başkanı Michel: Ukraynanın AB üyeliği başvurusu gelecek günlerde ele alınacak
AB Konseyi Başkanı Michel

Michel, Putin ile görüşmesi hakkında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını AB'nin en kuvvetli şekilde kınadığını hatırlattı.

Putin'e çatışmaları acilen durdurması, güvenli insani geçişlerle yardımlara erişimi sağlaması çağrısında bulunduğunu aktaran Michel, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin önemine işaret ettiğini belirtti.

Michel, Putin ile temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesiyle ilgili olarak da Ukrayna halkının acılarının dindirilmesi ve nükleer tesislerin güvenliği konusunda AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı.

AB'nin Ukrayna'ya desteğinin sarsılmaz olduğunu kaydeden Michel, Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusunun gelecek günlerde ele alınacağını bildirdi.

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