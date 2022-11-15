Dünya AB Konseyi Başkanı Michelden teröre karşı dayanışma mesajı Türk halkının yanındayız
AVRUPA

AB Konseyi Başkanı Michel’den teröre karşı dayanışma mesajı: Türk halkının yanındayız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin, Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AB Konseyi Başkanı Michel’den teröre karşı dayanışma mesajı: Türk halkının yanındayız
Charles Michel

Michel, Endonezya’nın ev sahipliğinde Bali’de gerçekleştirilen 17. G20 Liderler Zirvesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Michel, “AB adına, bu trajik saldırının hemen ardından Türk halkına taziyelerimizi ve desteklerimizi ilettik. Bu durum teröre karşı mücadelemizin ortak bir mücadele olduğunu göstermektedir” ifadesini kullandı.

Teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin son derece önemli olduğunu anlatan Michel, olası saldırıların önlenmesi konusunda istihbarat birimleri arasında her seviyede iş birliğinin sağlanmasının zaruri olduğunu kaydetti.

Michel, “Her yerde teröre karşı mücadelenin ve iş birliğinin sağlanmasını istiyoruz. (Bu konuda) AB’nin son derece sağlam bir duruşu var” dedi.

“Nükleer dilinin kullanılması son derece tehlikeli”

Rusya’nın son dönemde nükleer güç kullanma olasılığını gündeme getirdiğini aktaran Michel, “Rusya’nın nükleer dilini kullanmayı seçmesi son derece sorumsuzca ve tehlikeli” ifadesini kullandı.

Michel, bu yıl zirvenin çok farklı bir iklimde gerçekleştiğine işaret ederek, “Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ve G20 üyesi olan Rusya, özgür ve egemen bir ulus olan Ukrayna'ya saldırıyor. Bu savaş, Avrupa'dan Afrika'ya, Orta Doğu'ya kadar nerede yaşıyor olursanız olun hepimizi etkiliyor. Gıda ve enerji krizlerini sona erdirmenin en iyi yolu, Rusya'nın bu anlamsız savaşı sona erdirmesi ve BM tüzüğüne saygı duymasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

G20 Zirvesi kapsamında gıda ve enerji güvenliği konusunda küresel iş birliğinin sağlanmasının giderek önem kazandığının altını çizen Başkan Michel, tüm dünyada açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalan nüfusun giderek arttığını kaydetti.

  • Michel, AB’nin Rusya’ya karşı uygulamakta olduğu yaptırımların ülkenin gıda ürünleri ve gübre ihracatını kapsamamasına rağmen Rusya’nın bu kalemlerin ihracatının kısıtlanması yönünde karar aldığını belirtti.

AB’den gelişen ekonomiler için 8 milyar avroluk destek paketi

AB’nin Ukrayna’daki savaşın küresel sonuçlarına karşı çözüm üretmek için yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Michel, gelişmekte olan ekonomilerin desteklenmesi için toplam 8 milyar avroluk finansman paketinin hazırlanmakta olduğunu açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Michel, enerji krizinin küresel piyasaları, hane halkını ve işletmeleri etkilediğini belirterek, G20’nin sürdürebilir ve herkes için ulaşılabilir enerji güvenliğinin sağlanması konusunda kolektif güç ve sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Michel, “Bugün ve yarın yapılacak toplantıların, üyelerin yine G20 üyesi olan Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulanmasıyla ikna edilmesi için kullanılabileceğine kesinlikle inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile politik ilişkilerin sürdürülmesinin önemli olduğunun altını çizen Michel, “Farklı görüşlere rağmen, politik diyaloğun sürdürülmesi için alanın mevcut olması her zaman olumludur. Çin ile özellikle ekonomik açıdan ilişkilerin yeniden dengelenmesi önemli” şeklinde konuştu.

Charles Michel ile Von der Leyen anlaştı: Türkiye'de olanları bir daha yapmayalım
DÜNYA
Charles Michel ile Von der Leyen anlaştı: Türkiye'de olanları bir daha yapmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti
25 bin TL harcayarak 5 ayda yaptı

25 bin TL harcayarak 5 ayda yaptı

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: Balkonda bitirdi.
Kurusu yaşından 10 kat daha pahalı

Kurusu yaşından 10 kat daha pahalı

​'Çikolata gibi doğrayıp kurutuyoruz lezzeti daha farklı oluyor.'
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

G20'de üst düzey zirve: Türkiye koridorda yaşanan sorunun çözülmesini sağladı.

10 ay içerisinde ​12 milyar dolara yaklaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı.

Bahçeli: HDP'nin siyasette yer almasına tahammül edemiyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.