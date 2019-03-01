Dünya AB Macaristandaki göçmen karşıtı kampanyasına tepki gösterdi
AVRUPA

​AB Macaristan'daki göçmen karşıtı kampanyasına tepki gösterdi

AB Macaristan'daki göçmen karşıtı kampanyasına tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB), Macaristan hükümetinin, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanyaya tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA Reuters
Macaristan hükümetinin göçmen karşıtı pankartı.
Macaristan hükümetinin göçmen karşıtı pankartı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından, İngilizce ve Macarca yapılan yazılı açıklamada, Macaristan hükümetinin, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanyaya tepki gösterildi.

  • Açıklamada, "AB Komisyonu, Macaristan'la aynı fikirde. Vatandaşlar AB'nin gerçekten ne yaptığını bilme hakkına sahip. Ancak bunlar kurgulara değil gerçek bilgilere dayandırılmalıdır" vurgusu yapıldı.

"Macaristan hükümetinin kampanyası gerçekleri çarpıtıyor" ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin "gizli bir planı olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, Macaristan hükümetinin iddialarının "gerçek dışı ve yanıltıcı" olduğu vurgulanarak, AB'nin göç politikasına ilişkin "doğru bilgiler" 7 maddelik bir listeyle sıralandı.

Listede AB'nin üye ülkelerinin sınırlarını korumaya çalıştığı, insani vize uygulama niyetinde olmadığı, yasa dışı göçü kolaylaştırmak için herhangi bir kurumla çalışmadığı, AB yardımlarının göçü teşvik etmediği ve halihazırda Yunanistan'da bulunan göçmenlere aktarıldığı konularına yer verildi.

Kampanya krizi

Macar hükümeti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'in "göçü teşvik edici planları" hakkında Macar hükümetinin bilgilendirme kampanyası başlattığını duyurarak, Juncker ve Soros'un fotoğraflarının yer aldığı bir kampanya afişi kullanmaya başlamıştı.

Afişte, ''Brüksel'in neye hazırlandığını bilmeye sizin de hakkınız var. (Göçmenler için) Zorunlu iskan politikasını uygulamak istiyorlar. Üye ülkelerin sınır savunma hakkını zayıflatmak istiyorlar. Göçmen vizesiyle göçü kolaylaştırmak istiyorlar'' ifadeleri yer almıştı.

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