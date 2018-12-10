Dünya AB Myanmarlı yetkililere ilave yaptırıma hazırlanıyor
AVRUPA

AB Myanmarlı yetkililere ilave yaptırıma hazırlanıyor

AB Myanmarlı yetkililere ilave yaptırıma hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletindeki "ciddi" insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, sorumlu olan üst düzey askeri yetkililer ve polislere yönelik ilave yaptırım hazırlığında olduğunu bildirdi.

AA
Arakanlı çocuklar
Arakanlı çocuklar

Brüksel'de AB Dışişleri Konseyi toplantısı sürerken yapılan yazılı açıklamada, AB Konseyinin Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletindeki "ciddi" insan hakları ihlallerinden endişe duyduğu belirtildi.

  • AB'nin bu suçları işleyen kişilerin cezalandırılması için birçok kez çağrıda bulunduğu anımsatılan açıklamada, bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesinin denetimi altında suçları soruşturacak bağımsız bir mekanizmanın kurulması gerektiğinin altı çizildi.

Arakanlı Muhammed: Annemi gözümün önünde öldürdüler
OYNAT 01:41
Arakanlı Muhammed: Annemi gözümün önünde öldürdüler
Sırf Müslüman diye bir çocuğa bu zulmü reva gören Myanmar yönetimi ne zaman hesap verecek? Arakanlı Muhammed Cemil, 12 yaşında. Annesi, iki ablası ve abisi gözlerinin önünde öldürülmüş. O sırada yerde yatan Muhammed, Myanmar ordusunun elinden şans eseri kurtulduğunu söylüyor. Yeni Şafak, Arakanlıların kaldığı Cox's Bazar kampını ziyaret etti.

YORUM YAP

Açıklamada, "AB Konseyi, insan hakları ihlallerinden sorumlu olan üst düzey askeri yetkililer ve polis memurlarına yönelik ilave yaptırım uygulamaya hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı. Halihazırda AB, Myanmar'a silah ambargosu ve bazı üst düzey askeri yetkililere seyahat yasağı ve mal varlığını dondurma gibi yaptırımlar uyguluyor.

Günlerce sadece suyla beslenip Budist katliamından kurtuldular
DÜNYA
Günlerce sadece suyla beslenip Budist katliamından kurtuldular

Failler hala koltuğunda
DÜNYA
Failler hala koltuğunda

/**/
Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Erdoğan'dan Gezi'yi canlı yayınlayıp Paris'i görmeyenlere tepki.
15 Temmuz şehidinin kanı yerde kalmadı

15 Temmuz şehidinin kanı yerde kalmadı

Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'ın katillerine ceza yağdı.
Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

ABD'li Senatör: Biz olmasak bir haftada Farsça konuşurlar.
Yargıya gidemeyecekler

Yargıya gidemeyecekler

Sözleşmelerindeki 'uçak' maddesi de otobüs kararını etkilemiyor.
18. sırada bitirebilir

18. sırada bitirebilir

​Fernabahçe taraftarını kahreden hesap kitap.
Kamu borcunu erittik

Kamu borcunu erittik

Bakan Albayrak 2019 bütçesini açıkladı.
İlginç sınır: Tel yok kapı var

İlginç sınır: Tel yok kapı var

Bu kasaba dünyanın birçok yerinden farklı.
30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

​Hasan Usta'nın sıra dışı dürümü ilgi gördü.

Macron uyandı:Sosyal medya zehir

Macron uyandı:Sosyal medya zehir

Göstericilerin örgütlendiği mecralara ateş püskürdü.

Avrupa Baharı

Avrupa Baharı

Facebook, Gezi'de izin verdiği paylaşımları Paris'te engelliyor.
Türkiye silah satışında atağa geçti

Türkiye silah satışında atağa geçti

​Uluslararası kuruluş açıkladı: 2017'de yüzde 24 arttı.
İzmir'de grev: Hayat durdu

İzmir'de grev: Hayat durdu

​İstedikleri zammı alamayan İZBAN çalışanları grevde.
FETÖ'den gözaltında

FETÖ'den gözaltında

​Tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi.
Eserinizle gurur duyun

Eserinizle gurur duyun

​F.Bahçeli eski yöneticiden Ali Koç'a tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.