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Dünya AB Navalnıyın zehirlenmesi gerekçesiyle Rusyaya yaptırım uygulayacak
AVRUPA

AB Navalnıy'ın zehirlenmesi gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya'ya yaptırımlar konusunda siyasi uzlaşı sağlanması bekleniyor. Toplantıda, ayrıca Belarus yönetiminden 40 kişiye uygulanan yaptırımların genişletilmesi için çalışma yapıldığı duyurulacak.

Haber Merkezi AA
Rus muhalif lider Navalnıy, Almanya'da tedavi edildi.
Rus muhalif lider Navalnıy, Almanya'da tedavi edildi.

Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Fransa ve Almanya'nın başını çektiği bazı AB ülkeleri, Navalnıy'ın Rusya'da Novichok grubu askeri bir kimyasal maddeyle zehirlendiği gerekçesiyle bu ülkeye yaptırım uygulanmasını istiyor.

Seyahat yasağı ve varlıkları dondurma gündeme gelebilir

Yaptırım konusu, AB ülkeleri dışişleri bakanlarını pazartesi günü Lüksemburg'da bir araya getirecek AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısında gündeme gelecek. Ancak üst düzey AB yetkilileri, toplantıya kadar teknik çalışmaların tamamlanamayacağı ve bu yönde bir karar alınması için yeterli zaman bulunmadığını belirtiyor.

Buna rağmen seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların uygulanması için AB içinde prensipte siyasi uzlaşı bulunduğu belirtiliyor. Üst düzey bir AB yetkilisi, "Bazı kişiler ve belki bazı kuruluşlar Navalnıy olayı nedeniyle yaptırım listesine alınabilir. Henüz kesin bir liste bulunmuyor ama pazartesi günü siyasi bir anlaşmaya varılabilir." dedi.

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Belarus yaptırımları genişliyor

Bakanların toplantısında Belarus da gündemde olacak. AB, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarını tanımıyor.

Seçimin adil ve özgür yapılmadığını, sonuçlarla oynandığını savunan AB, ağustos başından bu yana devam eden gösterilere müdahale edildiği, muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle Belarus yönetiminden 40 kişiyi yaptırım listesine almıştı.

Pazartesi günü yapılacak toplantıda 40 kişilik listenin genişletilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı duyurulacak.

AB Dış İlişkiler Konseyi'nde yine Belarus ile ilgili bir karar alınması ve insan haklarına önem verilmesi, siyasi tutukluların serbest bırakılması, muhalefetle ulusal diyalog başlatılması gibi çağrıları içeren bir bildiri yayımlanacağı öngörülüyor.

  • Dağlık Karabağ
  • AB bakanlarının toplantısında Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın saldırıları sonrası yaşanan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar da konuşulacak.
  • Ancak AB yetkilileri, bu konuda yorumda bulunmak için iki ülkenin dışişleri bakanlarının Rusya'nın başkenti Moskova'da yapacağı görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.

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Doğu Akdeniz gündemde değil

AB dışişleri bakanlarının toplantısında Doğu Akdeniz veya Türkiye ile ilişkiler ise gündem maddeleri arasında bulunmuyor. Ancak Kapalı Maraş'ın bir bölümünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından açılması nedeniyle Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.

AB yetkilileri, 1-2 Ekim'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkiler konusundaki siyasi gündemin gelecek 2-3 ay için belirlendiğini, liderlerin aralık ayına kadar gelişmeleri takip edip konuyu yıl sonunda değerlendirme kararı aldıklarını hatırlatıyor.

Toplantıda, bunların dışında Belgrad-Priştine Diyaloğu ve Batı Balkanlar ile ilgili bölgesel konular, Venezuela'da yaklaşan seçimler öncesindeki durum, Kırgızistan'daki olaylar, AB-Rusya ilişkileri ve AB'nin Latin Amerika ile Karayiplerle ilişkileri de tartışılacak.

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