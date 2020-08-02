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Dünya AB nüfusu azalacak Bazı ülkelerde yarı yarıya düşüş öngörülüyor
AVRUPA

​AB nüfusu azalacak: Bazı ülkelerde yarı yarıya düşüş öngörülüyor

AB nüfusu azalacak: Bazı ülkelerde yarı yarıya düşüş öngörülüyor

Avrupa Birliği nüfusunun tahmin edilenden milyonlarca kişi daha fazla azalacağı belirtildi. Yapılan araştırmaya göre dünya nüfusu ise 2064’te zirveyi görecek ve daha sonra düşüşe geçecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

KESKİN DÜŞÜŞ

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Avrupa’nın gelecekteki demografik yapısına dair ipuçları verdi. Çalışmada, daha önce Birleşmiş Milletler’in (BM) öngörüsünün aksine, Avrupa Birliği (AB) nüfusunun yüzyılın sonunda keskin bir şekilde 308 milyona düşeceği söylendi. BM, 447 milyon olan AB nüfusunun 2100’e kadar ise 365 milyona düşeceğini tahmin etmişti.

2064’TE ZİRVE

Araştırmada dünya nüfusunun ise 2064 yılında zirveye ulaşarak 9.7 milyar insanı bulacağı, 2100 yılına doğru ise azalmaya başlayarak 8.8 milyara düşeceği belirtildi. Çalşmanın sonucuna göre 2100’e kadar, 27 AB ülkesinden 21’inin nüfusunda azalma olacak. İspanya, İtalya, Bulgaristan, Letonya, Portekiz, Romanya ve Slovakya’nın nüfusu muhtemelen 2100’e kadar neredeyse yarı yarıya azalacak.

En kalabalık Hindistan olacak

  • Araştırmanın sonucuna göre küresel olarak Hindistan, Nijerya, Çin, ABD ve Pakistan’ın 2100 yılında dünyanın en yüksek nüfus oranına sahip olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Afrika ülkelerinde de nüfusun artmaya devam edeceği ve en genç kıta olmayı sürdüreceği söyleniyor.

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