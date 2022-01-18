AB orman tahribatında Çin'den sonra ikinci sırada

Saffet Özdemir

Dünya Doğayı Koruma Vakfı “Uluslararası ticaretle bağlantılı tropikal ormansızlaşmanın yüzde 16'sından AB tüketimi sorumlu” başlıklı raporunda Avrupa Birliği'nin orman tahribatı konusunda büyük etkiye sahip olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“WWF raporuna göre AB, dünyanın en büyük tropikal ormansızlaşma ve ilgili emisyon ithalatçılarından biridir ve Çin'den sonra ikinci sıradadır.”

Avrupa Birliği harekete geçmeli

Anke Schulmeister-Oldenhove, WWF Avrupa Politika Ofisi Kıdemli Orman Politikası Görevlisi, raporun baş yazarlarından biri, şunları söyledi:

“Dünya genelinde ormansızlaşma ve ekosistem dönüşümü, iklim ve biyolojik çeşitlilik krizlerini körüklüyor, geçim kaynaklarını yok ediyor ve sağlığımızı tehdit ediyor. Şu anda AB sorunun bir parçası.

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Avrupa Komisyonu, bugünün bulgularını nihai bir uyanış çağrısı olarak kullanmalı ve AB'nin ayak izini kapsamlı bir şekilde ele almak için güçlü ve etkili bir yasama önerisiyle öne çıkmalıdır. Bu yasa, ister 'yasal' ister yasa dışı olsun, doğanın tahribatına katkıda bulunan veya insan hakları ihlallerine neden olan herhangi bir ürünün AB pazarlarına girmesini önlemelidir. Ayrıca şirketlere açık ve uygulanabilir kurallar sağlayarak gönüllü önlemlerin ötesine geçmelidir.”

AB Çin'den sonra ikinci

"Stockholm Çevre Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Michael Lathuillière ise AB'nin tarımsal emtia ithalatıyla ilişkili tropikal ormansızlaşmanın ölçülebilir bir önlem olduğunu ve bu nedenle artık göz ardı edilemeyeceğini vurguladı."

Rapordan önemli bulgular aktarıldı:

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"AB , Çin'den sonra en büyük ikinci ormansızlaşma ithalatçısıdır . 2017'de AB, uluslararası ticaretle ilişkili ormansızlaşmanın yüzde 16'sından sorumluydu, toplam 203.000 hektar ve 116 milyon ton CO₂ ile AB, Çin'i (%24) geride bıraktı, ancak Hindistan'ı (%9), Amerika Birleşik Devletleri'ni (%7) ve Japonya'yı (%5) da geride bıraktı.

2005-2017 yılları arasında soya, palmiye yağı ve sığır eti , AB'ye ithal edilen en büyük tropik ormansızlaşmaya sahip ürünler olurken ,bunu ahşap ürünler, kakao ve kahve izledi.

Bu dönemde, en büyük AB ekonomileri – Almanya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa, Belçika ve Polonya – orman riski taşıyan ürünlerin kullanımı ve tüketimi yoluyla AB'nin yerleşik ormansızlaşmasının yüzde 80'inden sorumluydu.

AB'nin bu ürünlere yönelik talebi , otlaklar veya sulak alanlar gibi orman dışı ekosistemlerde de yıkıma neden oluyor . Rapor, özellikle soya ve sığır eti başta olmak üzere AB tüketimi ile Brezilya'daki Cerrado'nun ve Arjantin ve Paraguay'daki Chaco'nun “ormansızlaşma noktaları” gibi çayırlık alanların dönüştürülmesi arasında açık bağlantılar kuruyor."

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