AB Rus varlıklarını teminat göstererek Ukrayna'ya yardım edecek

Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile tekrar başlayan ortak devriyenin ilki Kamışlı’da 30 kilometrelik hatta gerçekleştirildi. Bu devriyeler bölgedeki PKK varlığını bitirmek için önümüzdeki günlerde artırılacak. Türk ve Rus birlikler, Derbesiye ve Amuda’da da ortak devriye atacak. Hedef, terör örgütünün Lazkiye’den Suriye’nin en doğusuna kadar Türkiye’ye paralel uzanan stratejik M4 Karayolu'nun güneyine itilmesi.