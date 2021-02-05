Dünya AB Rusyanın üç Avrupalı diplomatı sınır dışı etme kararını kınadı
AVRUPA

AB Rusya'nın üç Avrupalı diplomatı sınır dışı etme kararını kınadı

AB Rusya'nın üç Avrupalı diplomatı sınır dışı etme kararını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'nın Avrupalı 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan edip sınır dışı etme kararını Moskova'da öğrendiğini, kararı kınadığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Josep Borrell
Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Avrupalı 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan edip sınır dışı etme kararını Moskova'da öğrendiğini, kararı kınadığını bildirdi.

Borrell, yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bugün yaptığı görüşme sırasında Rusya'nın kararından haberdar olduğunu belirtti.

  • Kararı güçlü şekilde kınadığını kaydeden Borrell, bu kişilerin yabancı diplomat statüsüne uymayan faaliyetlerde bulunduklarına yönelik suçlamaları reddettiğini aktardı.

Borrell, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi ve AB'nin üye ülkeler ile dayanışmasını vurguladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

ABD Büyükelçisi Satterfield: S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz
GÜNDEM
ABD Büyükelçisi Satterfield: S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz
Abone Ol Google News
Bu kadarına da pes

Bu kadarına da pes

​Defineciler otoyol kenarındaki tünelde yakalandı.
Sanki yaz

Sanki yaz

​Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi.
Vaka sayıları stabil

Vaka sayıları stabil

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.

Harita kırmızıya dönüyor

Harita kırmızıya dönüyor

56 saatlik kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı.

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongreleri'ne katılıyor.

​Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunuyor.

​Mahrem yapılanması soruşturmasında itirafçıların açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.