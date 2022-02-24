Dünya AB, Rusyaya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
AVRUPA

AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

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Haber Merkezi AA
AB, Rusyaya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın askeri müdahalesi hakkında ortak açıklama yayımladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "eşi görülmemiş saldırganlığı"nın en kuvvetli şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Rusya'ya, derhal saldırganlığı durdurması ve askerlerini çekmesi çağrısı yapıldı.

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Açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde AB Liderler Zirvesi'nin acil ve olağanüstü toplanacağı hatırlatılarak, "liderlerin bu eylemi için Rusya'ya ağır ve ciddi sonuçları olacak yeni yaptırımları" ele alacağı belirtildi.

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Komisyon tarafından son şekli hazırlanan yaptırım paketini zirve toplantısında liderlere sunacağı kaydedildi.

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Açıklamada ayrıca Ukrayna'daki can kayıplarından üzüntü duyulduğu, AB'nin acil insani yardıma hazır olduğu bildirildi.

AB, Ukrayna'ya desteğini yineleyerek siyasi, mali ve insani yardımların süreceğini vurguladı.

Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı
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Rusya büyük bir askeri harekat başlattı.<br>
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Başkent Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu.<br>
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