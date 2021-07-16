AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'den delil karartma

Alman Der Spiegel dergisi, Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri’nin, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde mültecileri geri ittiğine ilişkin olayda delilleri sildirdiğini yazdı.
MOTORU OLMAYAN BOTA BİNDİRDİLER
Derginin haberine göre Frontex, geçen yıl 18-19 Nisan gecesi Yunan sahil güvenlik görevlilerinin, mültecileri motoru olmayan bir bota bindirip uzaklaştığını havadan görüntüleyip kaydetti.
'BİLGİLERİ SİLİN' TALİMATI
Haberde Leggeri’nin Frontex’in temel haklar sorumlusundan bu olayla ilgili toplanan tüm bilgileri silmesi talimatını verdiği aktarıldı.
E-POSTA YAZIŞMALARIYLA ORTAYA ÇIKTI
Haberde, bunun Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de gördüğü elektronik posta yazışmalarından ortaya çıktığı kaydedildi.
İSTİFA ETMESİ İSTENİYOR
Alman Sol Parti AP Milletvekili Cornelia Ernst, Frontex’in 18-19 Nisan’da yaşanan geri itme olayını canlı izlediğini kaydetti. İspanyol Sol Parti AP Milletvekili Sira Rego da Leggeri’nin istifa etmesini isteyerek istifa etmemesi durumunda Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson’un bunu sağlaması gerektiğini kaydetti.