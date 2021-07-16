Dünya AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontexden delil karartma
AVRUPA

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'den delil karartma

Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri’nin, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde mültecileri yasa dışı şekilde geri ittiğine dair delilleri sildirdiği iddia edildi. Söz konusu delil, geçtiğimiz yıl 18-19 Nisan gecesi Yunan sahil güvenlik görevlilerinin, mültecileri motoru olmayan bir bota bindirip uzaklaştırmasına dair.

Haber Merkezi AA
AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontexden delil karartma
Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri

Alman Der Spiegel dergisi, Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri’nin, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde mültecileri geri ittiğine ilişkin olayda delilleri sildirdiğini yazdı.

MOTORU OLMAYAN BOTA BİNDİRDİLER

Derginin haberine göre Frontex, geçen yıl 18-19 Nisan gecesi Yunan sahil güvenlik görevlilerinin, mültecileri motoru olmayan bir bota bindirip uzaklaştığını havadan görüntüleyip kaydetti.

'BİLGİLERİ SİLİN' TALİMATI

Haberde Leggeri’nin Frontex’in temel haklar sorumlusundan bu olayla ilgili toplanan tüm bilgileri silmesi talimatını verdiği aktarıldı.

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E-POSTA YAZIŞMALARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Haberde, bunun Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de gördüğü elektronik posta yazışmalarından ortaya çıktığı kaydedildi.

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İSTİFA ETMESİ İSTENİYOR

Alman Sol Parti AP Milletvekili Cornelia Ernst, Frontex’in 18-19 Nisan’da yaşanan geri itme olayını canlı izlediğini kaydetti. İspanyol Sol Parti AP Milletvekili Sira Rego da Leggeri’nin istifa etmesini isteyerek istifa etmemesi durumunda Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson’un bunu sağlaması gerektiğini kaydetti.

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