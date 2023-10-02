AB: Sırbistan'ın Kosova sınırına askeri yığınağı derhal durdurulmalı

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in izinsiz olarak Kosova'ya gelmesi halinde gözaltına alınacağı uyarısında bulundu. Sveçla yaptığı açıklamada, "Kosova'ya izinsiz gelirse hiç şüphe duymadan evet. Yabancı bir ülke vatandaşının Kosova kurumlarının izni olmadan Kosova Cumhuriyeti'ne nasıl girebileceğini düşünüyorsunuz? Sonuçları nelerdir? Sonuç şu ki, eğer başka bir devletin başkanı izinsiz olarak topraklarınıza girerse, bir devletiniz olmaz." ifadesini kullandı.