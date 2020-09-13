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Dünya AB toprak bütünlüğümüze tehdit Boris Johnson ABnin niyetini sorguluyor
AVRUPA

AB toprak bütünlüğümüze tehdit: Boris Johnson AB'nin niyetini sorguluyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB’yi, İngiltere’nin toprak bütünlüğüne tehdit olarak nitelendirdi. AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması istediklerini kaydeden Johnson, “Ülkemizi bölme ve parçalama gücünü uluslararası bir örgütün eline bırakamayız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boris Johnson
Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği’ni (AB), Birleşik Krallık’ın birlik ve toprak bütünlüğüne tehdit olarak nitelendirdi. Johnson, The Telegraph gazetesinde yayımlanan yazısında, İngiltere’nin 31 Ocak’ta AB’den ayrılmasının üzerinden 7 aydan fazla zaman geçtiğini, bu sürede her alanda gelecekteki ilişkileri belirleyecek müzakereler yürüttüklerini hatırlattı. Kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması istediklerini kaydeden Johnson, ancak AB’nin Kanada’yla yaptığı anlaşmayı 40 yıldan fazla süre üye olarak kalan İngiltere’ye sunmaktan geri durduğuna dikkat çekti.

Fotoğraf: Arşiv

BİRLİĞİN NİYETİNİ SORGULADI

Anlaşmazlıklara rağmen son birkaç ayda önemli ilerleme kaydettiklerini ve her iki tarafın da istemesi durumunda bir serbest ticaret anlaşmasına varılabileceğini belirten İngiliz Başbakan, İngiltere’nin AB ile geçen sene varılan ayrılık anlaşmasının Kuzey İrlanda Protokolü’nü değiştirme girişimlerine de değindi. Anlaşmada “ciddi bir yanlış anlaşılma olabileceğine inandıklarını” kaydeden Johnson, AB’nin protokolü, Kuzey İrlanda’yı sürekli olarak Gümrük Birliği içinde tutmak için kullanma niyetinde olabileceği yönündeki endişesini vurguladı.

“TARİFE KOYMAKLA YETİNMEYECEK”

Johnson, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi, AB’nin şartlarını kabul etmememiz halinde AB’nin, İrlanda Denizinde tam ölçekli bir ticaret sınırı oluşturmak için Kuzey İrlanda Protokolünün aşırıya kaçan bir yorumuna başvurabileceğini duyuyoruz. AB’nin yalnızca Büyük Britanya’dan Kuzey İrlanda’ya taşınan mallara tarife koymakla yetinmeyeceğini, aynı zamanda Büyük Britanya’dan Kuzey İrlanda’ya gıda nakliyatını da durdurabileceği söylendi. AB’nin iyi niyetle müzakere edilen bir anlaşmayı, İngiltere’nin bir bölümünü abluka altına almak, geri kalanından koparmak için kullanmak isteyeceğine ya da Birleşik Krallık’ın ekonomisi ve toprak bütünlüğünü yok etmekle tehdit edeceğine asla inanmadığımı söylemeliyim.”

İSTİKRARI TEHLİKEYE ATAR

  • Böyle bir yorumun, Birleşik Krallık’ın birliğini bilfiil baltalayarak Kuzey İrlanda’da barış ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atacağını kaydeden Başbakan, bunun önüne geçebilmek için protokolün nasıl yorumlanacağına ilişkin bir çözüme ulaşmak istediklerini belirtti. “Teorik olarak ülkemizi bölme ve parçalama gücünü uluslararası bir örgütün eline bırakamayız” diyen Johnson, “Birleşik Krallık’ı bu felaketten korumaları gerektiğini, bu nedenle durumu netleştirmek ve tutarsızlıkları gidermek için Birleşik Krallık İç Pazar Yasasıyla yasal bir güvenlik ağı oluşturduklarını” ifade etti. Johnson, ikinci tur görüşmelerine pazartesi devam edilecek tasarıya tüm Muhafazakar Parti üyelerinden destek istedi.

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