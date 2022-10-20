AB ülkeleri enerji krizi sebebiyle bir araya geliyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerini dolayısıyla Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizine karşı önlem almak üzere ülke liderleri, sık sık bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla başlayacak AB Liderler Zirvesi, bu kapsamda 2 gün sürecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.

DÜNYA AB liderleri enerji krizi için toplanıyor

UKRAYNA'YA YAPILACAK YARDIM GÖRÜŞÜLECEK

Zirvenin ilk günündeki "Ukrayna" oturumuna, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de video konferansla bağlanacak.

Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı güvenlik durumu, alınacak tedbirler ve son gelişmeler liderler tarafından değerlendirilecek. Liderler, Ukrayna'ya sağlanacak desteği de görüşecek.

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ENERJİ KRİZİ

Zirvenin ana konusu Avrupa'daki enerji krizi olacak. Liderler, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının durumunu ve enerji arz güvenliğini tartışacak.

Enerji krizine karşı alınacak yeni önlemler ve enerji talebinin azaltılması gibi konuların ele alınacağı zirvede, enerji krizinin ekonomiye olan etkileri de değerlendirilecek.

Zirvede, enerjiye talebi azaltmaya, arz güvenliğini sağlamaya ve fiyatları kontrol altına almaya odaklanılacak.

ENERJİ KRİZİNE YÖNELİK PAKET AÇIKLANDI

Bu çerçevede, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün, Avrupa'daki enerji krizine yönelik hazırladıkları yeni tedbirleri içeren bir paket açıklamıştı.

Paket, üye ülkelerin belirli bir miktarı zorunlu olacak biçimde ortak gaz alımı gerçekleşmesine, enerjide zorunlu dayanışma gösterilmesine, likidite sıkıntısı yaşayan enerji firmalarına mali destek sağlanmasına ve yüksek gaz fiyatlarını düşürmek için Avrupa doğalgaz borsalarında acil durumlarda fiyatları sınırlandıracak bir mekanizma kurulmasına yönelik unsurlar içeriyordu.

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Von der Leyen, İspanya ve Portekiz'de uygulanan "elektrik üretiminde kullanılan gaza tavan fiyat" uygulamasının AB genelinde değerlendirilebileceğini de açıklamış ancak bu konuda somut adım atmamıştı.

İspanya ve Portekiz, elektrik fiyatlarını düşürmek için üreticilerin doğal gaz fiyatlarını sınırlandırma kararı almış, AB Komisyonu 8 Haziran'da buna onay vermişti.

DOĞALGAZDA TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Öte yandan, AB Komisyonu'nun son enerji paketinde pek çok üye ülkenin talep ettiği ithal doğalgaza doğrudan tavan fiyat getirilmesi yer almadı.

Zirvede, AB Komisyonunun son paketindeki konuların liderler seviyesinde ele alınması bekleniyor.

DÜNYA AB ülkeleri ortak doğalgaz alacak

Aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu AB üyesi 15 ülke, ithal doğalgaza tavan fiyat uygulamaya yönelik bir plan hazırlanmasını istiyordu.

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Almanya, Hollanda, Danimarka ve bazı ülkeler ise bu aşamada doğal gaz fiyatlarına tavan getirilmesi fikrine sıcak yaklaşmıyor. Gaza tavan fiyat getirilmesinin enerji arz güvenliğini riske sokacağı görüşünde olan bu ülkeler, uygulamanın özellikle kış aylarında doğal gaz tedarikine zarar verebileceğini değerlendiriyordu.

DÜNYA Avrupa'ya Çin'den kötü haber

İKİNCİ GÜN ÇİN GÜNDEMDE OLACAK

Zirvede, liderler arasında en sert tartışmanın doğalgaza tavan fiyat uygulanması konusunda yaşanması öngörülüyor.

İkinci gün oturumlarında ise dış ilişkiler başlıkları tartışılacak. AB-Asya ilişkilerini değerlendirecek liderler, özellikle Çin konusuna odaklanacak.

Ayrıca, liderler kasım ayındaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile aralık ayındaki AB-ASEAN zirvesine hazırlıkları değerlendirecek.

AB ülkeleri daha önce de birkaç kez Ukrayna ve enerji krizi sorunlarını görüşmek üzere bir araya gelmişti.

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