AB ülkeleri ormanları tahrip eden ürünleri yasaklıyor

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ormansızlaşmayı azaltmak için hazırlanan yasada uzlaştıklarını açıkladı.

Buna göre, AB piyasalarında satılan ürünlerin orman tahribatına neden olmaması sağlanacak.

AB ülkelerinde yer alan palmiye yağı, sığır eti, tahta, kahve, kakao, kauçuk ve soya ile çikolata, mobilya, kağıt gibi ürünlerin ormansızlaşmaya katkı sağlamaması gerekecek.

Söz konusu ürünleri AB pazarına temin edenlerin gerekli özeni göstermesini sağlamak için katı kurallar uygulanacak.

İki yıl içinde ürün kapsamının genişletilmesine yönelik değerlendirme yapılacak.

Sadece 2020'den sonra ormansızlaşmaya veya orman tahribatına maruz kalmayan arazilerde üretilen ürünlerin AB pazarına girmesine izin verilecek.

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AB, söz konusu ürünleri üreten ülkeleri "düşük", "normal" ve "yüksek riskli" olarak sınıflandıracak.

Risk kategorisi, yetkililerin teftiş ve kontrolleri gerçekleştirmeleri için belirli yükümlülük seviyesini belirleyecek. Böylece yüksek riskli ülkelerin ürünleri daha sıkı takip edilecek.

Belirlenen kurallara uymayan firmalara, AB ülkesindeki yıllık cirosunun yüzde 4'üne varan seviyede para cezası kesilecek.

Söz konusu düzenleme, AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.