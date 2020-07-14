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Dünya AB üyesi Maltadan Fransaya yanıt Libyaya silah girmemeli diyorsanız bu hepsini kapsamalı
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AB üyesi Malta'dan Fransa'ya yanıt: Libya'ya silah girmemeli diyorsanız bu hepsini kapsamalı

Türkiye'ye resmni ziyarette bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Fransa'nın Türkiye'ye yönelik suçlamaları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. AB'nin Libya'ya silah ambargosu konusu adil olması gerektiğini söyleyen Bartalo, "Libya'ya silah girmemeli diyorsanız bu hepsini kapsamalı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo
Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Fransa'nın Libya konusundaki açıklamalarına isim vermeden tepki gösterdi.

Fransız yönetimi bir süredür Türkiye'yi Libya'daki silah ambargosunu delmekle suçlarken, Hafter'e verilen silah desteğini de görmezden geliyordu.

Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, "AB olarak adil olmalıyız. 'Libya'ya silah girmemeli' diyorsanız bu hepsini kapsamalı" dedi.

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TÜRKİYE MALTA'NIN EN BÜYÜK YATIRIMCILARINDAN

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince Bartolo ile neredeyse her gün görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini ve Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ın da Malta'ya ziyaret gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Çavuşoğlu, yapılan baş başa görüşmede, ikili ilişkileri nasıl geliştireceklerini ele aldıklarını aktararak, karşılıklı konulan 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefinin geçen yıl 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

TÜRK FİRMALARI PROJELERDE YER ALACAK

İkili ticari ilişkilerin salgın nedeniyle durgunluk yaşadığına ancak salgın sonrası döneme hazırlık yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

  • "Türkiye, Malta'da yatırımlar bakımından ikinci sırada. Bu yatırımları daha da teşvik edeceğiz. Malta, inşaat alanında Türk firmalarına güvendiği için önemli işleri Türk firmalara verdi. Önümüzdeki süreçte buna benzer projeler de var. Bu projelerde de Türk firmaları yine yer alacaktır."

Çavuşoğlu, salgın sürecinde Malta'da yaşayan 129 Türk vatandaşının Türkiye getirildiğini, 1 Ağustos itibarıyla Türk Hava Yollarının (THY) Malta uçuşlarına başlayacağını hatırlatarak, "Bu, iki ülkenin turizmi bakımından da önemli ama özellikle THY, Malta vatandaşlarını tüm dünyaya ulaştırıyor. Dolayısıyla onların seyahati bakımından da THY uçuşlarının başlaması önem arz ediyor." diye konuştu.

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