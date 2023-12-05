AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Gazze'deki saldırıları bir katliam

Brüksel'de düzenlenen 25'inci İnsan Hakları Forumu'nda konuşan Borrell, Gazze'deki duruma değinerek "İsrail'in kendini savunmaya hakkı olsa da bu kadar sivil kayıp verilmesini kimse kabul edemez." dedi.





Borrell, "7 Ekim'deki Hamas saldırısının katliam olduğunu ancak İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin de katliam olduğunu" belirterek, "Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz." söylemini yineledi.





"Kaç kurban var? Kimse bilmiyor. 15 bin deniliyor ama belki de yıkıntıların altında çok daha fazlası var." diyen Borrell, uluslararası camianın gitgide daha fazla ses çıkardığını ve bu dehşetin durdurulmasını istediğini belirtti.





Borrell, antisemitik olmadan İsrail'i eleştirmenin mümkün olması gerektiğini kaydederek, "İsrail devletinin varlığına karşı çıkmadan iki devletli çözümü savunma hakkına sahip olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.





AB Yüksek Temsilcisi, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ve Filistinlilere yönelik şiddetin durması gerektiği mesajını yineledi.





İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.





İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.





Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899’a yükseldi.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti.





İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı.





Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.





İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.





Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı





İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.





İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.











