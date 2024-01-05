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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Lübnan'ı ziyaret edecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 5-7 Ocak'ta Lübnan'ı ziyaret edecek.

10:57 - 5/01/2024 Cuma
AA
Josep Borrell.
Josep Borrell.

AB'den yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in, 5-7 Ocak'ta Lübnan'a ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.


Açıklamada, Borrell'in ziyaret kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib dahil üst düzey yetkililerle görüşeceği belirtildi.


Borrell'in ziyaretinde, Gazze'deki durum ve bu durumun bilhassa İsrail-Lübnan sınırı olmak üzere bölgesel etkilerinin, gerilimin tırmanmasından kaçınmanın önemi ve sivillere insani yardımın sürdürülmesi gibi konuların ele alınacağı aktarıldı.


Açıklamada, "Yüksek Temsilci, İsrail, Filistin ve bölgede kesin ve kalıcı bir çözüm sağlanması için koşulların yaratılmasına yönelik bölgesel liderlerle diplomatik çabaların artırılmasının önemini bir kez daha vurgulayacaktır" ifadesine yer verildi.

#Josep Borrell
#Gazze
#İsrail
#Lübnan
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