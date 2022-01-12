AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Rusya'ya karşı birlik vurgusu

Borrell, Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri tahkimat sonrasında artan gerginlik ve Moskova'nın ABD ve NATO'ya sunduğu Avrupa'nın güvenlik mimarisini de ilgilendiren güvenlik garantileri hakkındaki anlaşma tekliflerini blog yazısında değerlendirdi.

AB'nin NATO ve ABD ile birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Borrell, "AB şimdi Avrupa'nın güvenlik düzenini ve bunu destekleyen ilkeleri korumak için ne yapmak gerektiğini belirlemelidir. Bugün bunlar tehdit altındadır." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, bu konuların bu hafta Fransa'nın Brest kentinde gayriresmi formatta yapılacak AB Savunma Bakanları Toplantısı ve AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşüleceğini aktardı.

Yüksek Temsilci Borrell, "Bu toplantılar öncesinde iki şey gayet açıktır. AB olarak birlik içinde bir tutum belirlemeli ve rolümüzün doğruluğunu kanıtlamalı, bunu somut eylemlerle desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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NATO ve AGİT ile birlikte AB'nin, Avrupa'nın güvenliğinde kilit önemdeki oyuncu olduğunu kaydeden Borrell, "Rusya ile yaşanan bu krizi, birliğimizi ve kararlılığımızı güçlendirmek, güvenlik çıkarlarımızı ve kıtanın çıkarlarını savunmak için fırsata çevirmeliyiz." dedi.

Borrell, Rusya'nın Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan siyasi düzen ve güvenlik düzenini değiştirmek istediğini vurguladı.

Eski Sovyetler Birliği ülkeleri dahil olmak üzere tüm ülkelerin, katılacakları ittifakları ve kendi yolunu belirleme hakkına sahip olduğunu kaydeden Borrell, sadece Ukrayna, Gürcistan veya Moldova gibi eski Sovyet ülkelerinin değil, halen AB üyesi olan İsveç ve Finlandiya'nın da buna dahil olduğunun altını çizdi.

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Rusya'nın güvenlik garantileri teklifleri

Rusya, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma tekliflerinde, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO’ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istiyor.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyor.

Rusya’nın teklifinde, nükleer silahların her ülkenin kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.

Rus ordusunun, Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı askeri tahkimat sonrası NATO ile Rusya arasında gerginlik artmış, ilişkiler Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye gerilemişti.

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FOTOĞRAF 17 Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'ya karşı askeri hamle yapması halinde Rusya'ya ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi. AB Konseyi Başkanı Michel, üye ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, \"Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız.\" dedi. Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerinin böyle bir durumda Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları harekete geçirmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi. Ursula von der Leyen ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı hakkında daha önce tutumlarını açıkladıklarını, Rusya'ya saldırganlıktan kaçınma ve gerginliği düşürme çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Moskova ile iyi ilişkiler istediklerini, bunun Rusya'ya bağlı olduğunu ifade eden Von der Leyen, \"Ancak şuna şüphe yok. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçerse AB, çok büyük bir bedeli olacak yaptırımlar uygulayacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık.\" diye konuştu. Slovenya Başbakanı Jansa da AB ülkelerinin ortak tutum içinde hareket ettiğini belirterek, \"Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinde yaşanan durumun tekrar etmesine izin vermeyeceğiz. Bu kez hazırlıklıyız.\" ifadelerini kullandı. Rusya, Ukrayna'nın doğu sınırında ve 2014'te bu ülkeden ilhak ettiği Kırım'da askeri yığınak yapıyor. Jane's Intelligence gibi askeri istihbarat kaynakları, Rusya'nın kısa menzilli İskender füzelerini de konuşlandırdığından söz ediyor. Kremlin ise bu konuda ayrıntılı bilgi vermiyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın kendi topraklarında askeri birliklerini ne şekilde hareket ettireceğinin kendi içişleri ile ilgili bir konu olduğunu ifade etti. Kırım'dakiler de dahil olmak üzere bazı askeri birliklerin tatbikat yaptığı belirtildi. Ancak Peskov, Ukrayna'yı da \"provokasyon\" ile suçladı. Ukrayna istihbarat kaynaklarının BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, Rusya 14 bin askerden oluşan ekstra birlikler sevk etmiş durumda. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ülkenin doğu sınırında ve Kırım'da Rusya'nın 40'ar binden toplam 80 bin askerinin olduğunu söylüyor. - NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırganlığının ağır bedelinin olacağını, Rusya gerginliği düşürürse güven artırıcı önlemler üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, \"Ukrayna ve çevresindeki durum\" ile ilgili açıklama yaptı.<br><br>Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı tahkimattan ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, \"Rusya'ya acilen gerginliği düşürme, diplomatik kanalları takip etme ve askeri faaliyetlerinin şeffaflığı hakkında uluslararası taahhütlerine uyma çağrısı yapıyoruz.\" ifadesi yer aldı. \"Mevcut durumun ittifakın güvenliğine etkilerini ciddi şekilde değerlendiriyoruz.\" denilen açıklamada, NATO’nun güvenlik ortamının bozulmasına kararlı şekilde karşılık vereceği vurgulandı. Açıklamada, \"Ukrayna’ya karşı daha fazla herhangi bir saldırganlığın çok büyük sonuçları ve ağır bedeli olacaktır.” ifadesine yer verildi.<br><br>Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, Rusya’dan Ukrayna’daki güçlerini çekmesi istendi. Savaşa hazırlanan Rusya'ya bir tehdit daha: Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'ya bir tehditvari uyarı da Avrupa Birliği (AB) yönetiminden geldi. Birlik adına yapılan ortak açıklamada Ukrayna'ya karşı askeri hamle olması halinde Rusya'ya ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacağının altı çizildi. BiP'te paylaş

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