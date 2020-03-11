Dünya AB Yunanistandan soruşturma istedi
AVRUPA

AB Yunanistan'dan soruşturma istedi

AB Komisyonu Sözcüsü Jahnz, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Yunan yetkililerin (sığınmacılara yönelik) herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Yunan güvenlik güçleri gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor.
Yunan güvenlik güçleri gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor.

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'a, sığınmacılara yönelik şiddet ya da yasa dışı müdahalede bulunulduğu iddiasını soruşturması çağrısında bulundu.

Yunan yetkililerin istisnai bir durumla karşı karşıya olduğunu ve zor bir görev yerine getirdiğini kaydeden Jahnz, "Bunu, temel haklara tam olarak uyarak ve orantılı biçimde yapmalılar" ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi.

Yunanistan sınır birlikleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini doğrudan onları hedef alarak atıyor.

Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi
OYNAT 00:46
Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi
Edirne'den Meriç Nehri'ni kullanarak geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, askeri ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri bazılarını darp ettikten sonra üzerlerindeki paraları ve giysilerini de alarak yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden geri gönderdi.

Ne olmuştu?

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildiğini bildirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart'ta saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurmuştu.

New York Times'ta bomba yazı: Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri
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