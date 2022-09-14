ABD 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail’e iade etti

36 SENEDİR HİÇ AÇILMADI

Kraliçe II. Elizabeth, Avustralya'nın Sidney sakinleri için zarfın üzerine \"Avustralya, Sidney'in Doğru ve Saygıdeğer Lord Belediye Başkanına\" hitabıyla başlayan gizli bir mektup yazdı ve sonra da mektubu mühürledi. Kraliçe'nin dönemin Sidney belediye başkanından mektuba dair bir diğer isteği ise \"2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde, lütfen bu zarfı açıp Sidney vatandaşlarına mesajımı iletir misiniz?\" oldu. Kraliçe'nin bu talebi elbette onaylandı. Ancak en yakın çalışanları da dahil olmak üzere kimse 36 senedir mühürlü duran mektupta ne yazdığını hâlâ bilmiyor.