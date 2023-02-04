ABD 2023 Türkiye seçimlerine operasyon başlattı

ABD merkezli STK’lar, 2023 Türkiye seçimlerine gözünü dikti. ABD’nin çıkarlarıyla uyumlu fikirleri savunacak aktivistleri yetiştirmek için projeler üretme gayretinde olan STK'lar gazeteciler ve vatandaşlardan oluşan yerel haber ağlarında "seçim haberciliği/gözlemciliği" yaptırıyor ve Anadolu'da, siyasi içerikli konferans ve programlar düzenleyerek gençleri hedef alıyor.









ABD’li STK’ların 2023 seçimlerine yönelik faaliyet raporları şöyle;





Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) ve Atlas Network isimli STK’ların finansal destek sağladığı yerel bazı medya kuruluşları, seçimlere yönelik ülke çapında faaliyet yürütmektedir.

Son bir yıllık dönemde, belirtilen STK’lardan yaklaşık 90.000 ABD Doları para aktarılan bu medya kuruluşları, Türkiye’deki 2023 seçimleri kapsamında;

• Gazeteciler ve vatandaşlardan oluşan yerel haber ağı kurarak “seçim haberciliği/gözlemciliği” yaptırmaktadır.

• Gençlere yönelik Anadolu’da, siyasi içerikli konferans ve programlar düzenlemektedir.

Seçim güvenliği açısından değerlendirildiğinde; ABD’nin, ilgili STK’lar üzerinden yerel medya kuruluşlarının projelerini finansal ve fikri açıdan desteklediği, bu yolla kamuoyunu ve seçmenin siyasi tercihlerini yönlendirmeyi amaçladığı görülmektedir.

STK’lar Hakkında Bilgiler

Ulusal Demokrasi Vakfı (NED): Bütçesi ABD Kongresince sağlanan Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), Türkiye’deki faaliyetlerinde Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) gibi kurumları aracı olarak kullanmaktadır.

Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI): ABD’deki Demokrat Parti politikaları doğrultusunda faaliyet yürüten Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI)’nün Türkiye Ofisi, STK’lar ve yerel yönetimler ile eğitim programları düzenlemektedir.

Atlas Network: ABD merkezli olarak 1981 yılında kurulan Atlas Network (Atlas Ekonomi Araştırmaları Merkezi) işbirliği içinde olduğu kurum/kuruluşlara hibe desteği sağlayan ve eğitimler veren bir sivil toplum kuruluşudur.

STK’lardan Destek Alan Medya Kuruluşları

• daktilo84.com Dijital Medya Platformu

Daktilo84.com internet sitesi 2019 yerel seçimleri öncesinde 31.01.2019’da faaliyete geçmiştir. Siteye, 1984’te Der Spiegel Dergisine sızdırılan, Doğu Almanya’da Hükümetin kayıt altına almadığı bir daktilo ile yazılmış metne atıfla otoriter yönetimlere gönderme yapılarak “daktilo1984” ismi verilmiştir. Platformun ürettiği içerikler etnik konular, bireysel özgürlükler ve güncel politik gelişmeler ağırlıklı olup Hükümet eleştirisi ekseninde liberalizm vurgusu ön plana çıkartılmaktadır.

Fon Tespistleri: Platforma son bir yıllık dönemde (01.01.2022-20.01.2023);

• Avrupa Konseyi bünyesinde 2013 yılında kurulan ve Avrupa Konseyi tarafından fon sağlanan European Endowment for Democracy (Avrupa Demokrasi Vakfı) 72.488 Euro,

• Hollanda/Lahey’de 2008’de kurulan ve iklim değişikliğini azaltma stratejileri üzerine fon sağlayan Stichting European Climate (Avrupa İklim Vakfı) tarafından yaklaşık 69.557 Euro,

• ABD merkezli The Atlas Economic Research tarafından 13.929 ABD Doları, tutarında para transferi yapıldığı tespit edilmiştir.

• DOKUZ8 Haber Dijital Medya Platformu

İstanbul merkezli faaliyet gösteren Dokuz8haber adlı internet platformu kendisini yurttaş haberciliği yapan yerel medya odaklı haber platformu olarak tanımlamaktadır.

Dokuz8Haber medya ve habercilik şirketinin yayın sahibi Medya Araştırmaları Derneği İktisadi İşletmesi’dir (MEDAR). Platform, dokuz8haber.net internet sitesine bağlı 2014’te açılan @dokuz8haber Twitter hesabı, eğitim ve araştırma alanında faaliyet göstermek üzere Ekim 2021’de kurulan dokuz8akademi.net/@dokuz8akademi ve video haberler, canlı yayınlar ve podcastler için Kasım 2013’de açılan @dokuz8tv ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Güncel faaliyetleri ile alakalı;

• Dokuz8Haber Akademi olarak bir süredir "Seçim 2023 Yerel Medya Koordinasyon Toplantıları" gerçekleştirdikleri,

• 15.11.2022'de, İzmir'de, İz Gazetesi ve Ege Kent Konseyleri Birliği'nin ortak düzenlediği 30'un üzerinde yerel gazetecinin katıldığı "Seçim İzleme Koordinasyon Toplantısı" yaptıkları, bu toplantı sonucunda "Ege Seçim İzleme Bölge Ağının” faaliyete geçirildiği,

• Mayıs 2023'e kadar 973 ilçede en az 150-200 yerel gazeteciden oluşacak "Seçim İzleme Ağının" tam olarak işlevsel hale getirileceği, yönünde bilgiler bulunmaktadır.

Fon Tespitleri: DOKUZ8 Haber Dijital Medya Platformunu bünyesinde barındıran MEDAR’a son bir yıllık dönemde (01.01.2022- 20.01.2023);

• ABD merkezli Ulusal Demokrasi Vakfı tarafından 46.000 ABD Doları,

• ABD merkezli Ulusal Demokrasi Enstitüsü tarafından 30.859 ABD Doları,

• ABD merkezli Ortadoğu Enstitüsü (Middle East Institute) tarafından 4.970 ABD Doları, tutarında para transferi yapıldığı tespit edilmiştir.

Seçimlere Yönelik Çalışmaları

ABD’li STK’ların fon desteği sağladığı yerel medya kuruluşları tarafından seçimler konusunda yürütülen faaliyetlerin detayları şu şekildedir;

Dokuz8haber internet platformunun ABD merkezli Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI), Daktilo1984 internet platformu ve Sosyal İklim Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü projede Kasım 2022 - Haziran 2023 döneminde 8 şehirde (Samsun, Mersin, Denizli, Diyarbakır, Ankara, İzmir, İstanbul ve Eskişehir) siyasi parti üyelikleri bulunan gençlere medya duyarlılığı, gazetecilik, sosyal medya konu başlıklarında eğitim verilmesi planlanmaktadır.





Söz konusu illerde 100’er katılımcı ile gerçekleşecek eğitimler sonrasında Ocak 2023’te düzenlenecek Gençlik Forumu için her ilden 20 genç katılımcı belirlenecektir.





Platforma proje için ayrılan bütçenin süresinin 19.02.2023’te dolacağı, dokuz8haber yöneticilerinin NDI’ın ilk eğitim etkinliğini beğenmesi halinde Şubat-Mayıs 2023 döneminde platforma tekrar kaynak sağlayacağı beklentisinde oldukları öğrenilmiştir.





Daktilo 1984, proje kapsamında gençlere sunulmak üzere el broşürleri hazırlamaktadır. NDI yetkilileri, siyasi partilere ilişkin yorumların yer alacağı broşürlerde objektif ifadelere yer verilmesini talep etmiştir.





Seçim2023 Yerel Medya Koordinasyonu





Dokuz8haber platformu tarafından 2023 seçimlerine yönelik ülke genelinde yerel medya kuruluşu çalışanları ve STK temsilcilerinin katılımıyla #Seçim2023 Yerel Medya Koordinasyonu isimli toplantılar organize edilmektedir. Seçimlerin takibine yönelik yerel gazeteciler ve vatandaşlardan oluşan bir haber ağı kurulması amaçlanmaktadır. Nihai amaç ise haber ağının Dokuz8haber isimli ulusal haber ajansına dönüştürülmesidir.





Toplantılarda, “Seçimlerde medyanın rolü”, “doğru ve şeffaf habere ulaşmanın seçim sürecindeki önemi” ve “yerel gazeteciler ile yurttaş haberciler arasında koordinasyon sağlanması” konularının gündeme getirildiği belirlenmiştir.





Söz konusu proje kapsamında düzenlenen etkinliklerde seçim güvenliğinin sağlanmasında seçim gözleminin rolü ile STK, hukukçular ve vatandaş arasında koordinasyonun önemine vurgu yapılmaktadır.



