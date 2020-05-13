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Dünya ABD 5 ülkeyi terörle mücadelede işbirliği yapmamakla suçladı
AMERİKA

ABD 5 ülkeyi terörle mücadelede işbirliği yapmamakla suçladı

ABD yönetimi, İran, Kuzey Kore, Suriye, Venezuela ve Küba'yı, 'terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapmayan ülkeler' olarak tescil ettiğini açıkladı. Diğer ülkeler daha önceki yıllarda da aynı listede yer alırken, Küba'nın 2015'ten sonra yeniden ilk kez 2019'da listeye girdiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapmayan ülkeler" konusunda Kongrenin dün bilgilendirildiği kaydedildi.

Buna göre ABD yönetimi, Silah İhracatı Kontrol Yasasının 40A(a) maddesine dayanarak, İran, Kuzey Kore, Suriye, Venezuela ve Küba'yı 2019 yılında "terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapmayan ülkeler" olarak belirledi.

KÜBA 5 YIL SONRA YENİDEN LİSTEDE

Diğer ülkeler daha önceki yıllarda da aynı listede yer alırken, Küba'nın 2015'ten sonra yeniden ilk kez 2019'da listeye girdiği kaydedildi.

Söz konusu listede yer alan ülkelere ABD tarafında silah ve savunma hizmetleri satılamayacak.

Bakanlık açıklamasında, İran'ın Hizbullah ve Kudüs Gücü gibi örgütler üzerinden bölgede birçok eyleme imza attığı ve "dünyanın en büyük terör destekçisi devleti olmaya" devam ettiği bildirildi.

ESED REJİMİ TERÖR GRUPLARI İLE İŞBİRLİĞİNDE

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ise Hizbullah da dahil birçok terör grubuyla işbirliği yapmaya devam ettiği ve bazı terör örgütlerine destek verdiği kaydedildi.

KUZEY KORE DE AYNI LİSTEDE

Kuzey Kore bölümünde ise 1970'te bir Japon yolcu uçağının kaçırılmasında rol alan 4 Japon’un halen Kuzey Kore’de yaşadığına ve olayda rehin alınan 12 Japonya vatandaşının akıbetinin halen belirsiz olduğuna dikkat çekildi.

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin teröre kaynaklık eden eylemlerine devam ettiği savunulan açıklamada, Kolombiya hükümetiyle barış müzakereleri yapmak üzere 2017'de Havana’ya giden Ulusal Kurtuluş Ordusu mensuplarının Küba’da kalmaya devam ettiğine atıf yapılarak Küba'nın listeye dahil edildiği belirtildi.

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