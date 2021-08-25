Dünya ABD açıkladı Talibandan 31 Ağustos sonrası tahliyelere izin
AMERİKA

ABD açıkladı: Taliban'dan 31 Ağustos sonrası tahliyelere izin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalılara ve risk altındaki Afganlara izin vereceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD açıkladı: Talibandan 31 Ağustos sonrası tahliyelere izin
Arşiv

Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da devam eden tahliye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşlarının sayısının 6 bin civarında olduğunu öngördüklerini ve bu sayının 4 bin 500'ünü şu ana dek tahliye ettiklerini anlatan Blinken, ülkeden ayrılmak isteyen hiçbir ABD'liyi ve ailesini geride bırakmayacaklarını vurguladı.

ABD'li bakan ayrıca farklı ülkelerde yaşayan Amerikalıların elçiliklere bildirim yapmak zorunda olmadıklarını, dolayısıyla ellerindeki bazı sayıların kesin olmadığını ifade etti.

"31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların çıkarılması görevimizdir." diyen Blinken, Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonra da ayrılmak isteyen Amerikalılara, diğer ülke vatandaşlarına ve risk altındaki Afganlara izin vereceğini belirtti.

Yaklaşık 19 bini son 24 saatte olmak üzere 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 82 bin kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini bildiren Blinken, Taliban'ın "tahliye sürecine karışmama" sözünde durduğunu ve şu ana dek ciddi bir engellemeyle karşılaşmadıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir

"Ben sorumluluk alıyorum, Başkan da sorumluluk aldığını söyledi"

Blinken, tahliye sürecinin kötü yönetildiğine ilişkin ciddi eleştiriler olduğunu ve bu eleştiriler karşısında Biden yönetiminin sorumluluk alıp almadığını soran bir basın mensubuna şu yanıtı verdi:

"Ben sorumluluk alıyorum. Başkan da bu konuda sorumluluk aldığını söyledi. Eminim hükümetteki arkadaşlarımın hepsi de böyle hissediyordur. Geriye dönüp baktığımızda son 6 ayda hatta son 20 yılda neyi farklı ve daha hızlı yapabilirdik diye değerlendireceğiz. Ancak şu an odaklandığımız konu tahliye sürecidir."

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan’dan tahliyesine başlandı
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan’dan tahliyesine başlandı

31 Ağustos'tan sonra da Afgan halkını unutmayacaklarını ifade eden Blinken, uluslararası toplumla birlikte ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Blinken, Taliban'ın, verdiği sözlere uymasının kendi çıkarına olacağını, eğer uymazlarsa da kendi kararları olacağını ve hem ABD'nin hem de uluslararası toplumun buna göre adım atacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz
Abone Ol Google News
En çok satan20 ikinci el otomobil

En çok satan
20 ikinci el otomobil

​Fiyatlar 105 bin TL'den başlıyor.
Yatırım içinteşvik edeceğiz

Yatırım için
teşvik edeceğiz

​Birleşik Krallık'tan heyecanlandıran Türkiye açıklaması.
Bakanlıktan IMF açıklaması

​"Tahsis ettiği 6,3 milyar dolar Türkiye'nin kota payına karşılık geliyor."

Sağlık Bakanı Koca bir ili böyle uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fetih Programı'nda konuşuyor.

Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin altında kaldı.

'Sabaha kadar uyuyamıyoruz'

'Sabaha kadar uyuyamıyoruz'

​Ankara'nın göbeğinde aslanlar kükrüyor mahalleli dinliyor.

Hasılatını yüzde 136 artırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.