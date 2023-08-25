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ABD Adalet Bakanlığı 'mültecilere ayrımcılık yaptığı' gerekçesiyle SpaceX’e dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX şirketine, "işe alımlarda mültecilere ayrımcılık yaptığı" gerekçesiyle dava açtı. Bakanlığın mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, SpaceX’in ABD vatandaşları ve daimi oturma izni sahipleri dışındakilerin işe alımlarını engellediği; bunun yanlış olduğu belirtildi.

11:47 . 25/08/2023 Cuma
AA
SpaceX

SpaceX

ABD Adalet Bakanlığı, Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX şirketine, "işe alımlarda mültecilere ayrımcılık yaptığı" gerekçesiyle dava açtı.


Bakanlığın mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, SpaceX’in ABD vatandaşları ve daimi oturma izni sahipleri dışındakilerin işe alımlarını engellediği; bunun yanlış olduğu belirtildi.


Dilekçede, bu şekilde mültecilerin, sığınmacıların ve geçici koruma altındaki kişilerin şirkete iş başvurusu yapmalarının önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi.


SpaceX'in işe alımlarda mültecilere yönelik ayrımcılık yaptığı savunulan dilekçede; şirket, söz konusu kişilerden gelen başvuruları "adil bir şekilde" değerlendirmemek veya onları işe almayı reddetmekle suçlandı.


Dilekçede, yüksek tahsil gerektiren pozisyonlar dışında aşçılık ve vinç operatörlüğü gibi pozisyonlar için de ayrımcılık yapıldığı ifade edildi.


Bakanlık, istenen para cezalarına ilaveten, şirketin ayrımcı tutumu nedeniyle çalışmasını engellediği veya işe almadığı kişiler için "adil değerlendirme" ve "geriye dönük ödeme" yapmasını da talep etti.



#ABD
#Elon Musk
#SpaceX
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