ABD Başkanı Joe Biden’ın davetiyle yaklaşık 50 Afrikalı liderin katıldığı başkent Washington’da düzenlenen üç günlük ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nin ilk günü tamamlandı.

Afrika kıtası ile ilişkiler yeniden canlandırılmaya çalışılıyor

Çin, Rusya, Japonya ve Türkiye'nin son 20 yılda siyasi, askeri ve ticari ilişkilerini derinleştirdiği Afrika kıtası ile ilişkilerini yeniden canlandırmaya çalışan Biden yönetimi, 8 yıl aradan sonra, eski Başkan Barack Obama’nın 2014’te ilkini gerçekleştirdiği ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nin ikincisini düzenliyor.

Zirvenin ilk gününe ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin ev sahipliği yaptı.

Sabah saatlerinde Afrika diasporası gençlik ve sivil toplum üzerine toplantılara katılan Blinken, ABD ile Afrika ülkeleri arasındaki uzay işbirliği üzerine üst düzey toplantıya katıldı.

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Artemis programının ilk ortakları Nijerya ve Ruanda oldu

Nijerya ve Ruanda, 2025 yılına kadar insanların aya dönüşünü kolaylaştırmak için ABD ile uzay anlaşmaları imzalayan ilk Afrika ülkeleri oldu.

Artemis anlaşmalarını Nijerya'nın İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali İbrahim ve Ruanda Uzay Ajansı CEO'su Francis Ngabo imzaladı.

Artemis anlaşmaları, Ekim 2020’den bu yana 23 ülke tarafından imzalanan NASA'nın 1967 Dış Uzay Anlaşması'nın uzantısı olarak biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin gün içinde ayrıca Barış, Güvenlik, Yönetişim Forumu'na katıldı.

Oturuma Mozambik, Nijer ve Somali Devlet Başkanları da konuşmacı olarak katıldı.

Oturumda ABD’li bakanlar ve Afrikalı liderler güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir demokrasinin entegrasyonunu ele aldı.

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Zirve marjında Blinken ve Austin, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD askerlerinin konuşlu olduğu üç ülke ile güvenlik, ekonomik kalkınma ve insan haklarına saygı konularının ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

Blinken ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile de görüştü.

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