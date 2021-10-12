Dünya ABD Ankara Büyükelçiliği Karkamışta Türkiyeye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz
AMERİKA

ABD Ankara Büyükelçiliği: Karkamış'ta Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep’in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABD Ankara Büyükelçiliği: Karkamışta Türkiyeye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz
ABD Büyükelçiliği'nden taziye mesajı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep’in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

SINIR ÖTESİ SALDIRIYI KINIYORUZ

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “ABD Ankara Büyükelçiliği olarak, Suriye’de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Karkamış’ta NATO Müttefikimiz Türkiye’ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Biz NATO’yuz, birlikte daha güçlüyüz" denildi.


Ayrıntılar geliyor...

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.