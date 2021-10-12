ABD Ankara Büyükelçiliği: Karkamış'ta Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep’in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
SINIR ÖTESİ SALDIRIYI KINIYORUZ
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “ABD Ankara Büyükelçiliği olarak, Suriye’de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Karkamış’ta NATO Müttefikimiz Türkiye’ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Biz NATO’yuz, birlikte daha güçlüyüz" denildi.
ABD Ankara Büyükelçiliği olarak, #Suriye’de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Karkamış’ta #NATO Müttefikimiz Türkiye’ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. #BizNATOyuz #BirlikteDahaGüçlüyüz
ABD Ankara Büyükelçiliği olarak, #Suriye’de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Karkamış’ta #NATO Müttefikimiz Türkiye’ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. #BizNATOyuz #BirlikteDahaGüçlüyüz— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 12, 2021
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