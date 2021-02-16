Dünya ABD askerlerinin bulunduğu havalimanına 14 roket fırlatıldı 1 ölü 6 yaralı var
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ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı

ABD askerlerinin bulunduğu havalimanına 14 roket fırlatıldı: 1 ölü 6 yaralı var

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına yapılan roketli saldırıda, 4'ü Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkeye olmak üzere 14 roket fırlatıldığı ortaya çıktı. Saldırıda 6 kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına roketli saldırı.
ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına roketli saldırı.

ABD'li güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece Erbil'de havalimanına yapılan saldırıda 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri yaralanırken, 1 sözleşmeli personelin de hayatını kaybettiği saldırıda 14 roket kullanıldı.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına roketli saldırı
Bu roketlerin 10'u Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkenin dışına düşerken, 4 roket ise yerleşkeye isabet etti.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına roketli saldırı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, saldırının ardından görüştüğü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'ye ABD'nin destek mesajını iletmişti.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına roketli saldırı

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Blinken, "Saldırıyı soruşturma ve failleri sorumlu tutma yönündeki çabalarına verdiğimiz desteği iletmek için Başbakan Mesrur Barzani'ye ulaşarak olayı görüştük." ifadesine yer vermişti.

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