ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı ABD askerlerinin bulunduğu havalimanına 14 roket fırlatıldı: 1 ölü 6 yaralı var ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki havalimanına yapılan roketli saldırıda, 4'ü Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkeye olmak üzere 14 roket fırlatıldığı ortaya çıktı. Saldırıda 6 kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.

Haber Merkezi 16 Şubat 2021, 08:02 Son Güncelleme: 16 Şubat 2021, 08:05 AA