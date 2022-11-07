ABD Atina Büyükelçisi Tsunis: 'Hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor'
ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis, Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki sorunların çözüme kavuşabileceğine dair olan inancını ileterek, ''Hem Yunanistan hem de Türkiye, barış sağlanması yolunda istekli'' ifadelerini kullandı. Tsunis aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye'nin önemli birer NATO müttefiki olduklarını belirtti.
Tsunis, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye ve Yunanistan'ı sürekli bu yönde teşvik ediyoruz çünkü biliyorum ki hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor. Birçok ilişkide anlaşmazlık var ancak barış bu durumda temel prensip ve (barışa) ancak diplomasiyle ulaşılabilir." dedi.
ABD'nin, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için her iki ülkeyi de teşvik etmeyi sürdüreceğini dile getiren Tsunis, "Bu sorunlar benzersiz değil ve çözülebilir." ifadesini kullandı.