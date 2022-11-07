Dünya ABD Atina Büyükelçisi Tsunis Hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor
AVRUPA

ABD Atina Büyükelçisi Tsunis: 'Hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor'

ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis, Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki sorunların çözüme kavuşabileceğine dair olan inancını ileterek, ''Hem Yunanistan hem de Türkiye, barış sağlanması yolunda istekli'' ifadelerini kullandı. Tsunis aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye'nin önemli birer NATO müttefiki olduklarını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD Atina Büyükelçisi Tsunis: Hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor
Arşiv.

Tsunis, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye ve Yunanistan'ı sürekli bu yönde teşvik ediyoruz çünkü biliyorum ki hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor. Birçok ilişkide anlaşmazlık var ancak barış bu durumda temel prensip ve (barışa) ancak diplomasiyle ulaşılabilir." dedi.

ABD'nin, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için her iki ülkeyi de teşvik etmeyi sürdüreceğini dile getiren Tsunis, "Bu sorunlar benzersiz değil ve çözülebilir." ifadesini kullandı.

Atina'da gündem Türkiye: Yunan bakandan skandal sözler
DÜNYA
Atina'da gündem Türkiye: Yunan bakandan skandal sözler

Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun
DÜNYA
Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun

Yunanistan'da 'Türk ordusu' paniği: Atina'nın satın alabileceği yeni silahları sıraladılar
FOTOĞRAF 8
Title
Atinanın Ege ve Akdenizde Türkiyeyi kışkırtma hamleleriyle iki ülke arasında gerilim had safhaya çıkarken , Yunan basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı.
Title
Yunanistanın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Atina yönetiminin Türkiyeye karşı satın alabileceği savaş uçakları, savaş gemileri ve diğer savunma sanayi araçlarını derledi.
Title
Yunanistanın özellikle 2020de Doğu Akdenizde meydana gelen gerilim sonrasında 2021 yılını yeni savaş araçları almaya harcadığına da vurgu yapıldı.Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği ve stratejik ortaklığın geliştiğine dikkat çekilirken 3 adet Belharra fırkateyni alınmasının kritik bir önemi olduğu belirtildi.
Title
FRANSA VE ALMANYADAN SİLAH ALIMIYunanistanın, Fransadan 24 adet Rafale savaş uçağı aldığı hatırlatılırken, bu satın almanın devam etmesinin beklendiği de belirtildi. Yunan medyasına konuşan askeri kaynaklar, Ankaranın bu durumdan rahatsız olduğunu ve Parisin Yunanistana silah ve mühimmat ile birlikte gelişmiş teknoloji vermesinden memnun olmadığını da öne sürdü.
Title
Haberde, Miçotakisin Avrupalı ülkelerle işbirliğinde ısrarcı olduğu da aktarılırken Alman yapımı zırhlı Marder araçların yanı sıra Alman-Hollanda yapımı MEKO tipi fırkateynlerin de satın alınmasının gündemde olduğu belirtildi.
Title
Yunanistanın donanmaya büyük önem verdiği de belirtilirken yeni korvet tipi savaş gemisi satın alınmasının da gündemde olduğu aktarıldı.
Title
ATİNA, DAHA FAZLA SİHA SAVAR ALMAK İSTİYORYunanistanın son dönemde İsrail ile de stratejik ortaklığını artırdığı belirtilirken, Spike NLOS tanksavar füze sisteminin satın alınmasına onay çıktığı ve İsrail yapımı iki adet Heron insansız hava aracının da satın alınması için anlaşma yapıldığı ve bu anlaşmanın genişleyebileceği de duyuruldu. Atinanın ayrıca, İsrailden daha fazla İHA ve SİHA-savar satın almak için İsraille iletişimde olduğu aktarıldı.
Title
ABDYLE İLİŞKİLER DAHA GÜÇLÜTa Neadaki haberde, Atina yüzünü silahlar için Avrupaya dönse de Yunanistan-ABD ilişkileri eskisinden çok daha güçlü. Bu hükümet yetkilileri, Dışişleri Bakanlığından yetkililer ve ABDliler tarafından da dile getiriliyor. Atinanın en popüler talebi F-35 satın almak denildi. F-35lerin yanı sıra 83 adet F-16nın yenilenmesinin de gündemde olduğu aktarıldı.
Yunanistan'da 'Türk ordusu' paniği: Atina'nın satın alabileceği yeni silahları sıraladılar
Türkiye'nin savunma sanayii alanında geliştirdiği teknolojilerle donatılan Türk ordusu Yunanistan'ın gözünü korkutuyor. Miçotakis yönetimi özellikle İHA ve SİHA'lara karşı önlem almanın yollarını arıyor. Ege ve Akdeniz'de her seferinde Türk ordusunu karşısında bulan Atina, çareyi yeni silahlar almakta buldu. Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı satın alabileceği yeni silahları sıraladı. Bunların arasında; Belharra fırkateyni, MEKO tipi fırkateynlerin, SİHA savarlar, F-35'ler ve modernize edilmiş F-16'lar da bulunuyor.
Bir Karadenizli icadı daha

Bir Karadenizli icadı daha

Emekli imam yaptı: Ne olduğunu kimse anlayamadı.
Trabzonsporun rakibi belli oluyor

Trabzonspor'un
rakibi belli oluyor

​UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak.
Enerji kriziyle boğuşan Almanya şimdi de Türkiye tatili için çekiliş düzenliyor

​Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.

​Üretimine yakın zamanda başlanacak.

Bakan Özer'den uzman öğretmen ve başöğretmen açıklaması: Yazılı sınavdan muaflar
Gündem

Bakan Özer'den uzman öğretmen ve başöğretmen açıklaması: Yazılı sınavdan muaflar

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüksek lisans yapan 94 bin 606 öğretmenin uzman öğretmenlik sınavından, doktorası bulunan 257 öğretmenin ise başöğretmenlik sınavından muaf olduğunu bildirdi.
Süleyman Soylu'dan kız çocuğunu kaçırmaya çalışan HDP'lileri darbeden ailelere destek: Ellerine sağlık
Gündem

Süleyman Soylu'dan kız çocuğunu kaçırmaya çalışan HDP'lileri darbeden ailelere destek: Ellerine sağlık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa çocuk kaçırırken yakalanan HDP'li yöneticileri darbeden ailelere sahip çıktı. Çocuğun HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılmasına engel olduklarını belirten Soylu, "Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu, HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneler darbetti, ellerine sağlık. Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP’li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar." diye konuştu.
Ece Erken duruşmada isyan etti: Herkes çok kibar sanki eşimi öldürüp yerlerde sürüklenmediler
Gündem

Ece Erken duruşmada isyan etti: Herkes çok kibar sanki eşimi öldürüp yerlerde sürüklenmediler

Bakırköy’de Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor. Duruşma esnasında beyanını dile getiren Ece Erken, “Birçok insan ifadesini değiştirdi ama ben kadın olarak bu davanın arkasındayım” dedi. Erken, "Burada herkes çok kibar, çok efendi. Sanki benim eşim öldürülmemiş, yerlerde sürüklenmemiş gibi davranılıyor. Benim kocam öldü, ben eksiğim, ben kırmızı reçeteli ilaçlarla ayakta duruyorum, uyuyamıyorum. Bir insan öldü, bundan bu kadar rahat bahsediyor olmaları, çok canımı yakıyor" diye konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.