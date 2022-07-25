ABD B planı için harekete geçti: Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar

Trump’tan LGBT tepkisi: Bu topluluk toksik bir ırk teorisine inanıyor



Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlediği mitingde, LGBT hareketine ve destekçilerine tepki gösterdi. İki cinsiyetin varlığına inandığını söyleyen Trump, “Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır' dedi.

