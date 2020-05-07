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Dünya ABD basınından flaş iddia Suudi Arabistandaki patriotlar ve savaş uçağı filoları geri çekilecek
AMERİKA

ABD basınından flaş iddia: Suudi Arabistan'daki patriotlar ve savaş uçağı filoları geri çekilecek

ABD'nin, Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan saldırılardan sonra bu ülkeye konuşlandırdığı 4 Patriot hava savunma sistemi ve askerlerin bir kısmı ile diğer bazı silahları geri çekeceği iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Fooğraf: Arşiv
Fooğraf: Arşiv

Wall Street Journal gazetesine konuşan bazı Amerikalı yetkililer, Patriot bataryalarının yanı sıra ABD Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı filosunun da Suudi Arabistan'dan ayrıldığını ve donanmanın Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını azaltmayı planladığını belirtti. Pentagon, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

  • ABD Savunma Bakanı Mark Esper, eylül ve ekim aylarında Suudi Arabistan'a, ülkedeki Amerikan sistemlerine ek olarak üç yeni Patriot bataryası, iki savaş uçağı filosu ve bir Terminal Yüksel İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi'nin konuşlandırılması talimatını vermişti.

ABD'nin son adımı bazı yetkililer tarafından İran'ın artık Amerikan menfaatlerine acil bir tehdit teşkil etmediğinin göstergesi olarak yorumlanırken, bazı uzmanlar bu adımların petrol fiyatları konusunda Suudi Arabistan yönetiminin Washington'u dinlememesine karşılık olarak atıldığını iddia ediyor.

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