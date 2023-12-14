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Dünya

ABD basınından itiraf: İsrail'e destek yalnızlaştırdı

BM Genel Kurulu'nda, Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulunulan karara ezici bir çoğunlukla lehte oy kullanılması ABD'de yankı buldu. Washington Post Gazetesi bu gelişmeyi "ABD yalnızlaştı" manşeti ile duyurdu. "Gazze krizi derinleştikçe ve yardım ihtiyacı arttıkça ABD, İsrail konusunda daha da yalnızlaştı" başlıklı haberde ABD'nin müttefiklerinin çekimser oy kullandığına dikkat çekildi ve "Londra, Berlin ve Paris'teki kitlesel protestolar bu değişimi güçlendirdi" yorumu yapıldı.

09:34 - 14/12/2023 Perşembe
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Biden - Netanyahu
Biden - Netanyahu

BM Genel Kurulu'nda, Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulunulan karara ezici bir çoğunlukla lehte oy kullanılması ABD'de yankı buldu. Washington Post Gazetesi bu gelişmeyi "ABD yalnızlaştı" manşeti ile duyurdu. "Gazze krizi derinleştikçe ve yardım ihtiyacı arttıkça ABD, İsrail konusunda daha da yalnızlaştı" başlıklı haberde ABD'nin müttefiklerinin çekimser oy kullandığına dikkat çekildi ve "Londra, Berlin ve Paris'teki kitlesel protestolar bu değişimi güçlendirdi" yorumu yapıldı.



İsrail ve ABD arasında Gazze çatlağı büyüyor


ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze'yi "ayrım gözetmeksizin bombalaması" nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun artık görevine devam edemeyeceğini söylemesinin yankıları sürüyor. Yoğun bir baskı altında olan Biden'ın son sözleri, İsrail yönetimine yönelik şimdiye kadarki en güçlü eleştiri oldu. Netanyahu da Biden'ın açıklaması sonrası aradaki derin çatlağı kabul etmek zorunda kaldı ve "Evet savaş sonrası konularda bir anlaşmazlık var. Umarım bu konuda bir anlaşmaya varabiliriz ancak net bir şekilde ifade edeyim İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim" dedi.




#Washington Post
#BM Genel Kurulu
#ABD
#İsrail
31 dakika önce
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