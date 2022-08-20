Dünya ABD basınından yeni iddia Putin ve Xi görüşmesini tarih ve adres vererek duyurdular
AVRUPA

ABD basınından yeni iddia: Putin ve Xi görüşmesini tarih ve adres vererek duyurdular

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken Çin ve Tayvan arasındaki gerilim de bir hayli yükseldi. Öte yandan, diplomatik çözümler ve görüşmeler de hız kazanıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında ABD’li bir gazete Rus lider Putin ve Çin lideri Xi'nin eylül ayında Semerkant'ta görüşeceğini iddia etti.

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Haber Merkezi Diğer
​ABD basınından yeni iddia: Putin ve Xi görüşmesini tarih ve adres vererek duyurdular
Putin ve Xi görüşmesini tarih ve adres vererek duyurdular.

Rusya’ya karşı NATO, ABD ve AB’den oluşan ‘Batı’ cephesi güçlenirken ‘Doğu’da Çin, Kuzey Kore ve İran başta olmak üzere Rusya’nın müttefiki ülkelerde de hareketlilik başladı.

Tüm bu gelişmelerin ortasında ABD’nin en bilinen gazetelerinden

Wall Street Journal'ın ortaya attığı iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

Çin, Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili olarak kınayıcı açıklamalar yapmak zorunda kalsa bile aslında her zaman Rusya’nın yanında kalmayı sürdürüyor.

GÖRÜŞME EYLÜLDE, ADRES SEMERKANT

  • Tüm bu gelişmelerin ışığında ABD medyasına yansıyan bir haber ise ortalığı iyice karıştıracağa benziyor. Wall Street Journal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Xi Jinping'in eylül ayında buluşmaya hazırlandığını yazdı.
  • Habere göre Xi Jinping'in Eylül ayı ortasında Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacak bölgesel bir zirvede Vladimir Putin ile görüşebileceği bildirildi.
  • WSJ, göre, Çin cumhurbaşkanının 15 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) toplantısı için Semerkant'a gitmesi için hazırlıklar yapılıyor.

SANAL DA OLSA GÖRÜŞME OLACAK İDDİASI

Wall Street Journal, Rus ve Çinli liderlerin Özbek şehrinde görüşmelerde bulunabileceğini öne sürdü. Xi, görüşmelere sanal olarak katılsa da Putin ile baş başa görüşmesi ihtimali çok yüksek görülüyor.

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