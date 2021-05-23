Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harristen tepki çeken hareket Elini sıkıp üzerine sildi
AMERİKA

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten tepki çeken hareket: Elini sıkıp üzerine sildi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'de, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ortak basın açıklaması yapmıştı. Toplantı sonunda Harris'in, Jae-in'in elini sıkmasının ardından elini üzerine sildiği anın görüntüsü, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkan Yardımcısı Harristen tepki çeken hareket: Elini sıkıp üzerine sildi
ABD Başkan Yardımcısı Harris (sağda) ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in (solda)

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz cuma günü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Basının yakından takip ettiği toplantının sonunda Harris’in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi ise sosyal medyanın gündemini oturdu.

"Utanç verici, hakaret"

Birçok sosyal medya kullanıcısı Harris’in hareketini “utan verici” ve “hakaret” olarak yorumlarken, "Kameraların her hareketinizi kaydettiğini bilerek bunu nasıl yapabilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Irkçılıkla suçlandı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Demokratlara atıfta bulunarak, Cumhuriyetçi birinin bu tarz bir hareket yapmasının “ırkçılık” olarak görüleceğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise, Harris’in Ckoronavirüs salgını nedeni ile bu hareketi istemeden yapmış olabileceği yorumunda bulunurken, Harris’in aşırı temizlik takıntısı olan insanlar için tıp dilinde kullanılan germofobinin kurbanı olabileceğini öne sürdü. Harris, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.

Gölge başkan Kamala Harris
DÜNYA
Gölge başkan Kamala Harris

Biden’a Türkiye düşmanı yardımcı: Kamala Harris 1915'i soykırım olarak tanıyor
DÜNYA
Biden’a Türkiye düşmanı yardımcı: Kamala Harris 1915'i soykırım olarak tanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür
Abone Ol Google News
Fransada şampiyon belli oluyor

Fransa'da şampiyon
belli oluyor

Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille şampiyonluk maçında.
Teleferik faciası

Teleferik faciası

​İtalya'daki kazada 13 kişi öldü.
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde

​Premier Lig maçlarındaki skorlara en çok siyah beyazlılar sevindi.

​Binali Yıldırım'dan suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı

​Saldırı girişimindeki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Kamu işçilerinin gözü bu zam pazarlığında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.