Dünya ABD Başkan Yardımcısının bulunduğu uçakta panik anları Zorunlu iniş yaptı
AMERİKA

ABD Başkan Yardımcısı'nın bulunduğu uçakta panik anları: Zorunlu iniş yaptı

ABD güney sınırında yaşanan göçmen krizi ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Guatemala’ya gitmek üzere yola çıkan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı yaşanan bir arıza nedeni ile Maryland’de bulunan Andrews üssüne zorunlu iniş yaptı.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD güney sınırında yaşanan göçmen krizi ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Guatemala’ya uçarken hava kuvvetlerine ait Air Force 2 (Hava kuvvetleri 2) uçağı yaşanan bir arıza nedeni ile Maryland’de bulunan Andrews üssüne zorunlu iniş yaptı.
Harris ile seyahat eden Symone Sasnders yaptığı açıklamada Başkan yardımcısının başka bir uçakla yola devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Arıza ile ilgili olarak “Teknik bir sorun. Endişe edilecek ciddi bir durum yok” dedi.
Uçaktan ayrılırken gazetecilere kısaca açıklama yapan Harris: “Ben iyiyim, hepimiz kısa bir dua ettik, her şey yolunda” dedi.

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