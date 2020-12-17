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Dünya ABD Başkan Yardımcısı Pence görevden ayrılmadan İsrail, Bahreyn ve Belçikayı ziyaret edecek
AMERİKA

ABD Başkan Yardımcısı Pence görevden ayrılmadan İsrail, Bahreyn ve Belçika'yı ziyaret edecek

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in, Kongre'de seçim sonuçlarının kesinleşeceği 6 Ocak'taki oturumun ardından, görev süresi dolmadan İsrail, Bahreyn ve Belçika'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Mike Pence
Mike Pence

ABD basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, görevini 20 Ocak'ta Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bırakacak Pence'in son yurt dışı ziyaretlerine ilişkin detayları paylaştı.

Kaynaklar, 3 Kasım'da yapılan ve Biden'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştirilmesi için 6 Ocak'taki Kongre oturumunu yönetecek Pence'in, bunun ardından Avrupa ve Orta Doğu'ya resmi ziyaretlerde bulunacağını belirtti.

Pence'in İsrail, Bahreyn ve Belçika'ya da ziyarette bulunacağını kaydeden kaynaklar, ziyarete dahil edilecek diğer ülkelerle ilgili görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi.

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