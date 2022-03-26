Dünya ABD Başkanı Biden NATOnun tüm müttefikleri Rusyaya karşı birlik oldu
AVRUPA

ABD Başkanı Biden: NATO’nun tüm müttefikleri Rusya’ya karşı birlik oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın başkenti Varşova'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuştu. Biden, tüm NATO müttefiklerinin Rusya'ya karşı birlik olduğunu vurgulayarak, Putin için 'kasap' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Biden: NATO’nun tüm müttefikleri Rusya’ya karşı birlik oldu
ABD Başkanı Joe Biden

Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden Biden, burada bir süre önce savaştan kaçan kadın ve çocuklarla sohbet edip basın açıklaması yaptı.

"PUTİN BİR KASAP"

Ukraynalı mültecilerin Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Biden, "O bir kasap" nitelemesini yaptı.

Mültecilerle yaptığı temaslardan sonra gazetecilere konuşan Biden, "İnsan ruhunun derinliği ve gücü beni her zaman şaşırtıyor. O çocukların her biri, 'Babam, dedem ya da dışarıda savaşan erkek kardeşim için dua et' anlamında bir şeyler söyledi." dedi.

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Biden'ın, Rusya'yı hedef alan açıklamalarından başlıklar şöyle:

Rusya, demokrasiyi boğuyor.

Rusya ekonomisi ilk 20’ye giremeyecek. Ukrayna halkının yanındayız.

NATO’nun tüm müttefikleri Rusya’ya karşı birlik oldu.

Bu mesaj inancın gücüyle ilgiliydi, halkın gücüyle ilgili mesajdı. Çok korkunç yönetim biçiminin karşısında verilen bu mesaj, 30 yıl önce yaşananlara karşı bir mesajdı. 'Tüm vahşeti, tüm zorbalığı aşacağız' mesajıydı.

Papa bu mesajı verdiğinde, Sovyetler Birliği bu toprakları demir bir yumrukla yönetiyordu.

Bu da bana bir söz hatırlatıyor; İnanç en iyi karanlıkta görür. Ve onlar karanlık dönemden geçtiler.

10 yıl sonra Sovyetler çöktü ve Doğu Avrupa özgürlüğüne kavuştu. Bu Savaş yıllar sürdü.

Özgürlük savaşında yeniden doğduk. Özgürlük ve baskı arasında bir savaştı. Bu savaşta çok net olmalıyız. Bu savaş günler aylar içinde kazanılamayacak. Kendimizi hazırlamalıyız.

Bugün burada Kraliyet Sarayı'nda toplandık. Burası hem Avrupa tarihi için hem de insanlık için önemli bir yer.

Varşova özgürlüğün kazanıldığı dönemlerde dimdik ayakta durdu.

​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi
FOTOĞRAF 22
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Rusya’nın, Ukrayna operasyonuna dair ‘istediğimizi gibi devam ediyor’ açıklamalarına karşın bölge yaşanan olaylar durumun tam aksi olduğu ve Putin'in durumdan rahatsızlık duyduğunu gözler önünü seriyor.
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Sıcak bölgede Rus ordusu içinde yaşanan son olay ise duyanları adeta dehşete düşürdü.
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İSYAN ÇIKARDILAR<br>Batı medyasının yine Batılı yetkililere dayandırarak duyurduğu habere göre, bir Rus birliğinin kendi komutanlarını tankla ezdiği haberi gündeme bomba gibi düştü.
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Olayın Rus ordusu içindeki huzursuzluklar ve moral çöküşüyle ilintili olduğu düşünülüyor.
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KOMUTANLARINI BİLEREK EZDİLER<br><br>​<br><br>İlk olarak Ukraynalı bir gazetecinin ortaya attığı iddiaya göre 37. Serbest Alay komutanı kendi komutasındaki askerler tarafından tankla ezildi. Bölgeden alınan bazı raporlara göre olayda ağır yaralanan Komutan hayatını kaybetti.
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Birliği Ukrayna güçleriyle çatışırken ağır yaralar aldığı ve girdiği mücadeleyi kaybetmek üzere olduğu; birlik içindeki isyanın da bununla bağlantılı olarak çıkmış olduğu aktarıldı.
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ÖLÜP ÖLMEDİĞİ BİLİNMİYOR<br><br>Öte yandan Rus komutanın tankla ezildiğine dair kanıtlar olsa da ölüm haberinin doğrulanamadığı ifade ediliyor.<br><br>Sosyal medyaya yansıyan ve başka kaynaklardan da doğrulanmaya çalışan olayda bir isyan ve tankla üzerinden geçme durumunun olası olduğu ancak komutanın ölüp ölmediğinin şu an için doğrulanamadığı haberleri geliyor.
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Roman Tsymbaliuk adındaki Ukraynalı gazeteci isyan iddiasını ilk olarak geçen çarşamba günü Facebook hesabından paylaşmıştı. Tsymbaliuk, birliğin personelinin yüzde 50’sini kaybettiğini; daha sonra da isyan başladığını yazmıştı.
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'UYGUN ZAMANI KOLLADILAR'<br><br>Ukraynalı gazeteci “Uygun zamanı kollayan bir asker yanında duran komutanı kullandığı tankla ezdi ve bacaklarından ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu. Komutan olayın ardından Belarus’ta bulunan bir hastaneye nakledildi” satırlarını paylaştı.
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KADİROV PAYLAŞTI<br><br>Çeçen lider Ramzan Kadirov tarafından yayınlanan bir videoda da adının Yuri Medvedev olduğu belirtilen yüksek rütbeli bir subayın sedyeyle taşınma görüntüleri vardı. Videoda komutanın hayatta olduğu açıkça görülüyordu.
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Kadirov’un paylaştığı videoda Çeçen bir askerin sedyede taşınan subayla konuştuğu ve “İyi misin? Konuş bizimle” dediği duyuluyor. Yaralı adam ise Çeçen askere “İyiyim. Sen neredensin?” diyerek karşılık verdiği seçiliyor.
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DailyMail haberin manşetini “Birliklerindeki çok sayıda ölümün ardından baş kaldıran askerler kendi komutanlarının üzerinden tankla geçti. Komutan hayatını kaybetti” şeklinde attı.
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Başta İngiltere olmak üzere Batılı devletler Rus ordusunun büyük kayıplar verdiği ve moral açısından çökmüş vaziyette olduğunu düşünüyor.
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ABD’ye göre Rusya’nın 150 bin kişilik işgal güçlerinden 7 bin askeri öldü.
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Rusya’nın işgale başladığında sahip olduğu ilk birliklerden beşte birinin hasar aldığı; en az 20 taktik taburunun da yok olduğu sanılıyor.
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Bu da kâğıt üzerinde az görünse de cephede sorun yaratabilecek kadar yüksek bir sayı.
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İşgalin başlangıcından bu yana ise 7 yüksek rütbeli üst düzey Rus generali hayatını kaybetti.
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Bunun yanında Ukrayna ordusu da çok sayıda kayıptan söz ediyor.
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Üstelik savaşta ölen Ukraynalı sivil sayısı da giderek artıyor.
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​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride kaldı. Bölgede çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Rusya'nın istediği başarıyı elde edemediği ve bu sebepten ordu içinde huzursuzluk yaşandığı söylentileri de sürüyor. Rus ordusu içinde yaşanan son olay hakkında ortaya atılan akılalmaz iddia ise adeta duyanları dehşete düşürdü.

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