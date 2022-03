ABD Başkanı Biden: NATO’nun tüm müttefikleri Rusya’ya karşı birlik oldu

Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden Biden, burada bir süre önce savaştan kaçan kadın ve çocuklarla sohbet edip basın açıklaması yaptı.

"PUTİN BİR KASAP"

Ukraynalı mültecilerin Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Biden, "O bir kasap" nitelemesini yaptı.

Mültecilerle yaptığı temaslardan sonra gazetecilere konuşan Biden, "İnsan ruhunun derinliği ve gücü beni her zaman şaşırtıyor. O çocukların her biri, 'Babam, dedem ya da dışarıda savaşan erkek kardeşim için dua et' anlamında bir şeyler söyledi." dedi.

Biden'ın, Rusya'yı hedef alan açıklamalarından başlıklar şöyle:

Rusya, demokrasiyi boğuyor.

Rusya ekonomisi ilk 20’ye giremeyecek. Ukrayna halkının yanındayız.

NATO’nun tüm müttefikleri Rusya’ya karşı birlik oldu.

Bu mesaj inancın gücüyle ilgiliydi, halkın gücüyle ilgili mesajdı. Çok korkunç yönetim biçiminin karşısında verilen bu mesaj, 30 yıl önce yaşananlara karşı bir mesajdı. 'Tüm vahşeti, tüm zorbalığı aşacağız' mesajıydı.

Papa bu mesajı verdiğinde, Sovyetler Birliği bu toprakları demir bir yumrukla yönetiyordu.

Bu da bana bir söz hatırlatıyor; İnanç en iyi karanlıkta görür. Ve onlar karanlık dönemden geçtiler.

10 yıl sonra Sovyetler çöktü ve Doğu Avrupa özgürlüğüne kavuştu. Bu Savaş yıllar sürdü.

Özgürlük savaşında yeniden doğduk. Özgürlük ve baskı arasında bir savaştı. Bu savaşta çok net olmalıyız. Bu savaş günler aylar içinde kazanılamayacak. Kendimizi hazırlamalıyız.

Bugün burada Kraliyet Sarayı'nda toplandık. Burası hem Avrupa tarihi için hem de insanlık için önemli bir yer.

Varşova özgürlüğün kazanıldığı dönemlerde dimdik ayakta durdu.